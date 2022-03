“O Cangaceiro do Futuro” in arrivo su Netflix

I banditi arrivano su Netflix: si è conclusa la produzione della nuova serie commedia “O Cangaceiro do Futuro”

Guardati alle spalle, Lampião: c’è un nuovo bandito sulla scena! Oggi Netflix ha annunciato un’altra serie brasiliana: la commedia O Cangaceiro do Futuro con Edmilson Filho, Chandelly Braz, Dudu Azevedo, Frank Menezes, Fábio Lago, Evaldo Macarrão, Haroldo Guimarães, Max Petterson, Valéria Vitoriano, Solange Teixeira e Carri Costa. Le riprese si sono svolte nella città di Quixadá, nello stato di Ceará, e si sono concluse a San Paolo. L’uscita della serie è prevista per la seconda metà del 2022.

Nella serie, Virguley (Edmilson Filho) è un tuttofare che si mette sempre nei guai e fatica a guadagnarsi da vivere a San Paolo, ma sogna di tornare a casa nel nord-est del Brasile da uomo ricco. Tra un lavoro e l’altro, sfrutta la sua somiglianza con il bandito Lampião per mettere in scena spettacoli per il pubblico di San Paolo. Un giorno, dopo essersi trovato nell’ennesima situazione complicata, viene colpito all’orecchio e finisce nel pieno dell’era dei banditi nel lontano 1927, dove la gente del posto lo scambia per il vero Lampião. Approfittando della confusione, Virguley riunisce una banda senza precedenti, si innamora di Mariá (Chandelly Braz) e diventa un uomo potente in città. Ma nulla nella vita di questo furfante buono a nulla è semplice, quindi la storia avrà molti colpi di scena, tra cui la comparsa del vero re dei banditi, che si presenterà per porre fine a questa storia.

La serie è stata ideata da Halder Gomez, originario dello stato di Ceará. “Sono felice di portare in scena un’icona storica e culturale del nord-est del Brasile per il resto del paese e il mondo intero. L’epoca in cui hanno vissuto questi fuorilegge è una fonte inesauribile di ispirazione e da tempo desideravo creare una commedia su questo momento storico. La serie fa rivivere alcuni dei personaggi più famosi del nord-est rurale che si scontrano con la sopravvivenza nel mondo moderno, rappresentata da Virguley. Ma non solo: è divertente e originale! Portare nello stato di Ceará le riprese di un progetto come questo, con un impatto finanziario, culturale e artistico oltre che positivo per il turismo, mi fa tornare all’inizio della mia carriera, quando sognavo di avere Hollywood vicino a casa per non dover andarmene dal mio paese”, ha commentato.

O Cangaceiro do Futuro è stata diretta dallo stesso Halder Gomes e da Glauber Filho, mentre la sceneggiatura è di Chico Amorim, Paulo Leierer, Clara Deak e Halder Gomes. Prodotta da Mayra Lucas e Carolina Alckimin di GLAZ Entertainment, la serie comprende sette episodi di circa 30 minuti ciascuno.

Ancora più Brasile sullo schermo

O Cangaceiro do Futuro è solo una delle numerose produzioni dal Brasile disponibili su Netflix nel 2022. Questa serie fa parte dei contenuti brasiliani prodotti in esclusiva per il servizio di streaming e che includono serie fiction, documentari, film e reality. Queste sono le storie più belle provenienti dal Brasile, in un’ampia gamma di generi e formati, per tutti i gusti e gli stati d’animo.