MetaInk: i tatuaggi del futuro di Gabriele Pellerone

MetaInk è la prima esperienza di Virtual Tatoo con Gabriele Pellerone. Il giovane artista è nella classifica “100 Number One – L’Italia dei giovani leader del futuro 2022” di Forbes Italia

MetaInk è la prima esperienza di Virtual Tattoo Live realizzata interamente nel metaverso in Italia e vedrà Gabriele Pellerone, giovane artista nella classifica 100 Number One – L’Italia dei giovani leader del futuro 2022 di Forbes Italia, protagonista di tre speciali tattoo session.

Le performance di Gabriele, realizzate con il supporto tecnico di LAB9 e Stratton LAB, saranno visibili in live streaming gratuitamente, previa registrazione sul canale Discord ufficiale, martedì 29 marzo alle ore 21.00, martedì 5 aprile alle ore 21.00 e martedì 12 aprile alle ore 21.00.

Durante le performance di MetaInk, Gabriele Pellerone eseguirà in diretta dei tatuaggi su un avatar gender fluid iridescente, dando la possibilità a tutti i presenti di assistere alla performance immersi in uno spazio virtuale lunare. Dopo la conclusione delle performance, l’avatar sarà scomposto in 5 parti ognuna trasformata in un NFT, creando così MetaInk, la prima collezione di Gabriele Pellerone. Ogni opera sarà acquistabile singolarmente su OpenSea e una di queste sarà esposta, mercoledì 30 marzo, nel METADART, Museo virtuale della Permanente di Milano.

“Sono molto orgoglioso di far parte di questo progetto, primo in Italia nel suo genere: il tatuaggio è un’arte millenaria e la tecnologia del metaverso ci offre una nuova opportunità di espressione di quest’arte, che ancora una volta dimostra di saper evolversi ed essere utile ad un ecosistema completamente nuovo”, ha commentato Gabriele Pellerone.

La performance sarà visibile solo agli utenti inseriti nella whitelist, scelti dopo essersi registrati al Canale Discord ufficiale. Il giorno dell’evento riceveranno il link diretto per la visione della performance. Per maggiori informazioni visitare il sito www.gabrielepellerone.com.