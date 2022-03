“CIVICO 33 Monologhi di Donne” al Teatro Tor Bella Monaca

In scena al Teatro Tor Bella Monaca fino al 26 marzo 2022 “CIVICO 33 Monologhi di Donne”, tratto dall’omonimo libro di Emanuela Panatta

In scena al Teatro Tor Bella Monaca fino al 26 marzo 2022 “CIVICO 33 Monologhi di Donne”, tratto dall’omonimo libro di Emanuela Panatta che ne ha curato l’adattamento teatrale e la regia insieme ad Alessandra Fallucchi, uno spettacolo prodotto da Monolocale Produzioni in collaborazione con Editrice Il Torchio.

Un universo tutto al femminile dove le due protagoniste Alessandra Fallucchi ed Emanuela Panatta interpretano diversi personaggi femminili accattivanti e variopinti: l’arrabbiata, l’idealista, la crocerossina, l’alternativa, la precaria, l’innamorata, la golosa e l’arrivista.

Storie tragicomiche di donne al CIVICO 33, come se questo rappresentasse il crocevia dell’universo.

Donne in cui ognuna di noi si può riconoscere, che fanno parte del variegato universo femminile che abita non solo il CIVICO 33, ma l’universo mondo intero!

Le protagoniste si sfogano, si liberano dalle loro repressioni attraverso il linguaggio.

Tutte hanno una necessità: essere ascoltate, amate, comprese, salvate…

Attenzione! NON E’ L’UOMO IL SALVATORE!

Piccoli episodi di quotidianità legati da un quesito esistenziale comune: Se è vero che la donna è arrivata da una costola dell’uomo, perché siamo noi a doverci rompere sempre le ossa per loro?

Come è riportato nelle note di regia: “Lo spettacolo è concepito come un girotondo di storie in cui la musica non è elemento accessorio, ma protagonista insieme alle voci delle attrici. L’evocazione dei diversi personaggi è costruita attraverso un gioco scenico che svela e mai nasconde le infinite trasformazioni delle donne-attrici, proprio a voler testimoniare che l’essenza femminile non si può rinchiudere in una sola cornice ma è possibile, anzi necessario, declinarla in infiniti colori.

In scena solo elementi tipici del mondo femminile: borse, valigie, vestiti e scarpe.

Lo spazio scenico è l’ambiente in cui ognuna si sente al sicuro “quella bolla di sapone perfetta che non esplode, che resta intatta” dove chi resta fuori osserva e giudica.”

Due donne, mille donne: le attrici in scena incastrano e sovrappongono tante storie individuali in un’unica e corale voce che porta simbolicamente in sé la forza e le sofferenze di tutto l’universo femminile.

Non storie di vittime, ma storie di donne con la capacità di affrontare con ironia e coraggio le sfide del mondo e rompere il silenzio che spesso cala sulla condizione femminile nel mondo del lavoro o all’interno di molte relazioni sentimentali.

Photo Credits: Azzurra Primavera

Civico 33 Monologhi di Donne

Teatro Tor Bella Monaca Via Bruno Cirino – Roma

Fino al 26 marzo alle ore 21.00

Per info e prenotazioni: 06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30)