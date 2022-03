“Volevo fare la Rock Star” su Rai 2: le anticipazioni

In prima serata su Rai 2 torna “Volevo fare la Rock Star” con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda

Al via la seconda stagione di “Volevo fare la Rock Star”, la serie in onda su Rai 2 da mercoledì 23 marzo alle 21.20, con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Anna Ferzetti e la regia di Matteo Oleotto. Una coproduzione Rai Fiction e Pepito Produzioni. Sono passati quasi due anni da quando Francesco (Giuseppe Battiston) è partito. C’è stato il problema di Vittorio, che prima mi ha rubato una canzone e poi ha pensato bene di rubare anche al fisco inglese, finendo in galera e coi beni sequestrati prima che potessi chiedergli un risarcimento. C’è stata la lunga trasformazione di Nice (Angela Finocchiaro) da arpia divora-proletari a dolcissima nonnina e meno male che c’è lei, visto che senza i suoi “aiutini” non avrei saputo come mantenere le due figlie. Nel frattempo, Nadja (Emanuela Grimalda) si è stabilita a casa mia. Nel primo episodio Olivia vuole riconquistare Francesco, ma non ha fatto i conti con Silvia, la sua nuova fiamma.

Se Eros sembra preso dalla vita universitaria e dal flirt con Fabio, le gemelle hanno occhi solo per Nice. Sola, e con il cuore a pezzi, Olivia decide che è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita. Non può immaginare che si troverà ad affrontare una duplice sfida. Nel secondo episodio i traumi del passato destabilizzano la neostudentessa Olli, che cerca di stringere i denti e andare avanti, pur scontrandosi con la nuova prof. di italiano, Silvia. Le gemelle, sempre più dalla parte di Nice, evadono le punizioni e gli insegnamenti di Olli, che si troverà in aperto conflitto anche con la neononna. Intanto, pur ostacolato da Antonio, prosegue l’idillio tra Eros e Fabio, mentre Francesco sembra in pericolo.