Pamela Anderson su Netflix in un documentario sulla sua vita

Pamela Anderson, la star di Baywatch, ha deciso di raccontarsi in un documentario, che arriverà prossimamente su Netflix

Dopo il debutto di Pam&Tommy su Disney+, si torna a parlare di Pamela Anderson, che ha scelto di non essere coinvolta nel progetto di Hulu. La star di Baywatch, però, ha deciso di raccontarsi in un documentario, che arriverà prossimamente su Netflix. Diretto da Ryan White, spiega la Dire (www.dire.it) il doc “in lavorazione da diversi anni vedrà l’icona della cultura pop mettere le cose in chiaro mentre ripercorre il suo percorso professionale e il suo viaggio personale“, si legge in un tweet del colosso dello streaming. “La mia vita. Mille imperfezioni. Un milione di intuizioni errate. Malvagia, selvaggia e perduta. Nulla di cui essere all’altezza. Posso solo sorprendervi. Non una vittima, ma una sopravvissuta. Vivo per raccontarvi la vera storia“, ha scritto Pamela sui social.