“Martino”, il film di Luigi Di Domenico, su IndieFlix

Il cortometraggio “Martino”, diretto dal giovane regista campano Luigi Di Domenico, approda sulla prestigiosa piattaforma IndieFlix, “la Netflix del cinema indipendente”.

Il cortometraggio, che vanta un palmarès d’eccezione con circa 30 selezioni e 8 premi (tra cui “Miglior corto” e “Premio della giuria”) in festival internazionali e nazionali (Las Vegas, Cipro ecc.), è stato già disponibile sulle piattaforme Rai Play, Rai Cinema Channel e Amazon Prime Video (su quest’ultimo ancora presente).

Questi riconoscimenti sono uno stimolo importante per il cinema indipendente italiano che troppo spesso fatica nel farsi spazio nei principali circuiti nazionali, ma che invece all’estero riesce ad avere delle vetrine più attente.

“Sono molto contento che questo film continui a farsi strada dopo quasi quattro anni dalla realizzazione” dichiara Di Domenico. Continua: “Sono molto legato a questo corto perché è stato il mio esordio alla regia, ma soprattutto perché può essere una vera testimonianza per tutti i giovani registi emergenti. Nonostante l’indisponibilità di budget per la produzione di un film, anche se breve, si può comunque realizzare un buon prodotto che possa colpire ed emozionare il pubblico, anche con umili mezzi, l’importante è che ciò che si racconta sia autentico.”

Dopo aver ottenuto riconoscimenti importanti c’è sempre il rischio di adagiarsi sugli allori, ma non sembrano queste le intenzioni di Di Domenico. Conclude: “nonostante le difficoltà imposte dall’attuale pandemia, nel 2021 ho realizzato due nuovi cortometraggi che ho iniziato a distribuire per i festival internazionali con la casa di distribuzione Clerks Distribution. Sono molto felice del lavoro finale e attualmente sono già all’opera per un nuovo progetto che spero di poterne parlare presto”.