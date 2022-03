In libreria “Cinque Anime” di Francesco Leo

Nelle librerie e bookstore arriva l’avvincente thriller “Cinque Anime” di Francesco Leo: l’autore Francesco Leo ci presenta il suo nuovo libro edito da Altrimedia Edizioni

Cinque Anime di Francesco Leo è un thriller che tiene il lettore sospeso nella lettura. Un thriller in continua evoluzione in cui trovare forza, determinazione e accettazione. Un romanzo di sicuro impatto letterario.

“Cinque Anime è un romanzo che racconta di luce e ombre, di un caso da risolvere e un mistero da svelare. Tuttavia, tutto questo è un pretesto per narrare la crescita di un personaggio, quella dell’ispettore Matteo Iardi, che si troverà a fare i conti con un passato da cui voleva fuggire e degli eventi che lo condurranno inevitabilmente a crescere” dice l’autore. “Il messaggio del testo risiede proprio in questo, nel valore della formazione continua, la vita che evolve e che spesso riesce a cambiare radicalmente l’animo umano. Al contempo, viene data forza al concetto secondo cui è necessario avere sempre la forza di accettare il cambiamento e adattarsi, affinché ogni volta che si viene messi in ginocchio si possa avere la forza per tornare in piedi con più tenacia e, soprattutto, maggiore consapevolezza di sé e del mondo.

Trama: Resti umani avvolti in sai bianchi raffiguranti un pentacolo. Quattro date incise in una grotta. Per il commissario Matteo Iardi quel macabro ritrovamento potrebbe essere la svolta nel caso che gli ha sconvolto la vita, la sparizione della sorellina Sofia, quarant’anni prima, una scomparsa che ha frantumato una famiglia. È così che la vicenda personale del poliziotto si intreccia a quella di un serial killer che molto presto potrebbe colpire ancora. Con un ritmo serrato e uno stile impeccabile, tra magia nera e segreti sconvolgenti Francesco Leo in Cinque anime descrive una pericolosa e avvincente corsa contro il tempo.

Biografia: Francesco Leo classe ’92 è nato a Magliano Sabina (RI). È autore e lettore. Sognatore sin da bambino, s’interessa da subito al fantasy, al cinema, alla recitazione e ai libri. Oggi è editor, soggettista per cortometraggi amatoriali e gestisce On Writing, canale Youtube a tema scrittura. Ha esordito con la trilogia fantasy Il Ciclo della Rinascita (Paguro Edizioni), tradotta all’estero in inglese e francese col contributo del Ministero dei Beni e le Attività Culturali. Dalla saga è tratta una colonna sonora raccolta in tre dischi. Subito dopo ha pubblicato Reset (Collana Tulipani Edizioni), romanzo breve dalle sfumature thriller e dark fantasy.

Casa Editrice: Altrimedia Edizioni

Genere : Thriller

Anno : 2022

Pagine : 192

ISBN : 9788869601460