Gli Hate Moss online con “Eremita”

“Eremita”, disponibile sulle piattaforme streaming, è il titolo del secondo estratto audio e video dal nuovo album degli Hate Moss

“Eremita” è il titolo del nuovo singolo degli Hate Moss. Quarta traccia del disco “NaN” (Not a Number), il secondo della band, propone come “biglietto da visita” una ballata in 5/4 con fusioni tristi ma sensuali di glitch lo-fi e strumenti acustici, che trasportano l’ascoltatore verso un ambiente mediterraneo antico, carico di un sound in stile trip-hop.

In un ipotetico dialogo con un interlocutore il cui unico interesse è quello di far valere la propria opinione sugli altri, le voci a tratti distanti e a volte incredibilmente vicine si uniscono alle chitarre e ai sample. Vengono in mente i Dead Can Dance, i Liars mescolati al De André di “Crêuza de mä” e a Tom Zé, confermando che lo studio del sincretismo culturale è la chiave di lettura di ogni brano degli Hate Moss, duo italo-brasiliano nato a Londra.

Il videoclip è stato girato usando la tecnica del Datamosh in modalità rigorosamente lo-fi dalla stessa band, durante un suo viaggio nella cittadina di Monopoli in Puglia. Come a voler tracciare un percorso spirituale, la protagonista si muove dalla piazza della Cattedrale della Madonna della Madia, matrona della città, fino alla Chiesa conosciuta come del Purgatorio, per le numerose rappresentazioni di scheletri sull’intera facciata che fungono da Memento Mori.

Il nuovo album “NaN” sarà pubblicato a Maggio 2022 da Stock-a Production (Italia-UK), Before Sunrise Records (Brasile) e Rock City (America Latina).

About Hate Moss

Nel 2017 Tina e Ian si sono incontrati a Londra (Regno Unito) dove hanno deciso di avviare un’etichetta indipendente, la Stock-a Records, diventata poi Stock-a Production, un collettivo con l’obiettivo principale di supportare artisti emergenti.

La loro collaborazione si è trasformata in un progetto musicale nel 2018 quando hanno lanciato il loro primo singolo “Honey”, seguito da vari tour in Brasile, Italia e Regno Unito. Il loro primo album, “LIVE TWOTHOUSANDHATEIN”, è stato pubblicato a maggio 2019 attraverso la loro etichetta e li ha portati a presentare il loro lavoro in Spagna, Portogallo e Turchia, nonché a festival internazionali come la Biennale di Venezia (IT), Locomotiva Festival (BR) e Goiania Noise (BR) dove hanno condiviso il palco con artisti di fama underground come Rakta, Boogarins e Ratos de Porão.

Nel 2020, a causa della pandemia e delle conseguenze causate dalla Brexit, la band è stata costretta a tornare in Italia, dove ha deciso di concentrarsi sul suo nuovo album che vedrà la luce nei primi mesi del 2022.