Gestione partite IVA: Xolo arriva in Italia

Xolo, la piattaforma per nomadi digitali, arriva in Italia per la gestione online delle pratiche burocratico-amministrative delle partite IVA

Dopo il successo riscosso in Spagna, arriva anche in Italia Xolo, la piattaforma digitale nata per semplificare la vita agli imprenditori autonomi con l’obiettivo di alleggerire il carico di incombenze amministrative e burocratiche di liberi professionisti e ditte individuali.

Con un team di esperti in competenze contabili e fiscali basato in Italia, Xolo unisce l’intelligenza artificiale, il machine learning e l’open banking in un portale semplice e intuitivo che consente a qualsiasi soggetto dotato di partita IVA di delegare la gestione amministrativa a un servizio trasparente e affidabile così da svolgere la propria attività con più flessibilità e maggior risparmio. Per chi non ne fosse già in possesso, inoltre, Xolo consente di aprire la partita IVA, sia come professionista che come ditta individuale, in modo completamente gratuito.

Xolo è accreditata presso l’Agenzia delle Entrate e alla Camera di Commercio in Italia e i suoi servizi comprendono: la gestione personalizzata della fatturazione e delle spese, la compilazione della dichiarazione dei redditi e il pagamento delle tasse e dell’IVA. In caso di necessità, inoltre, è possibile chiedere il supporto online su richiesta tramite email, chat o videochiamata.

“Xolo è nata nel 2015 da un’idea di quattro amici e colleghi che volevano rendere l’attività del libero professionista più snella ed efficiente. Sognavano di eliminare lo spauracchio della burocrazia e altre paure associate al mondo delle partita IVA”, ha commentato Carlos Sanchez, Country Manager Xolo per l’Italia e la Spagna. “Per farlo abbiamo ideato una piattaforma totalmente digitale per consentire a chiunque lavori in autonomia di potersi dedicare interamente al proprio progetto imprenditoriale senza perdere tempo e fatica nella gestione amministrativa e burocratica associata alla propria attività”.

Xolo permette ai liberi professionisti di concentrarsi sulla loro attività senza ansie su come calcolare le tasse nel regime forfettario, come e quando pagare l’IVA, quando effettuare l’iscrizione alla cassa di previdenza dei liberi professionisti, ecc. Il tutto ad una tariffa vantaggiosa di 24€/mese, versabile mensilmente e annullabile senza impegno.

Quando si desidera far crescere un’impresa, ci sono un numero infinito di cose da fare tra cui garantire che le fatture vengano pagate in tempo, adempiere alle scadenze dell’Iva, essere sempre aggiornati sulle ultime normative (es, GDPR) in modo da non incombere in possibili sanzioni. Le soluzioni offerte da Xolo consentono di emettere una fattura elettronica ovunque ci si trovi, a qualunque fuso orario, ed è possibile tenerne comodamente traccia in un’unica dashboard, di facile utilizzo, che viene monitorata dalla creazione al pagamento. Nell’area riservata del sito, ciascuno utente trova tutti i documenti relativi alla propria partita IVA, qualsiasi modello F24 versato e la Dichiarazione dei Redditi.

“Liberate queste energie mentali ed economiche, ci sarà più spazio per l’acquisizione di nuove consulenze, per la necessaria formazione continua e il networking professionale e, perché no, per godersi gli aspetti positivi derivanti dall’autonomia e da un più sano equilibrio fra vita privata e lavoro”, conclude Sanchez.

Oggi Xolo conta su un team di oltre 100 persone attivo fra Estonia, Spagna e Italia formato per offrire la migliore esperienza possibile in materia fiscale e contabile, anche a chi non sia nativo digitale.