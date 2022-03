Crohn: rischio ricadute più elevato con sospensione di infliximab

I pazienti con malattia di Crohn che hanno interrotto infliximab hanno un rischio significativamente più elevato di ricaduta

I pazienti con malattia di Crohn (CD) che hanno interrotto infliximab hanno un rischio significativamente più elevato di ricaduta rispetto a quelli che hanno continuato la terapia di combinazione, secondo i risultati presentati al Congresso della Crohn’s and Colitis Organization.

“La sospensione di Infliximab, ma non la sospensione degli antimetaboliti (es. azatioprina, 6-mercaptopurina, metotressato…), è stata associata a un tasso di recidiva significativamente più alto rispetto alla continuazione della terapia di combinazione”, ha evidenziato Edouard Louis, professore e capo di gastroenterologia e preside della facoltà di medicina dell’Università di Liegi a Belgio durante la presentazione.

“Quasi tutti i pazienti che hanno interrotto l’infliximab hanno raggiunto una rapida remissione alla ripresa del trattamento e i tassi di fallimento erano simili tra i gruppi”.

Louis e colleghi hanno esaminato 254 pazienti con CD provenienti da 64 centri in Europa, Australia e Regno Unito che sono stati trattati con la terapia combinata di infliximab e antimetabolita per più di 8 mesi.

Tutti i partecipanti avevano raggiunto la remissione senza steroidi per più di 6 mesi. Di questi, 205 sono stati assegnati in modo casuale a continuare la terapia di associazione (n=67), interrompere l’infliximab (n=71) o interrompere l’antimetabolita (n=67).

I tassi di recidiva e il tempo medio di sopravvivenza in remissione in 2 anni sono serviti come endpoint primari; altri endpoint includevano il fallimento del trattamento, come complicanze o mancata ricattura della remissione.

Il tasso di recidive a 2 anni tra i pazienti assegnati a continuare la terapia di combinazione è stato del 14% (IC 95%, 4-23), del 40% (IC 95%, 28-51) in quelli che hanno interrotto infliximab e del 10% (IC 95%, 2 -18) in quelli che hanno interrotto l’antimetabolita. Il tempo trascorso in remissione è stato rispettivamente di 1,91 anni, 1,89 anni e 1,93 anni.

“Durante i 2 anni della durata dello studio, nei pazienti che interrompevano infliximab, il tempo trascorso in remissione è stato di 6 giorni inferiore rispetto alla terapia di combinazione e di 14 giorni inferiore rispetto ai pazienti che interrompevano l’antimetabolita”, ha detto Louis ai partecipanti. “Sebbene piccole, queste differenze non soddisfacevano i criteri prestabiliti per la non inferiorità”.

Secondo i risultati dello studio, ci sono stati 39 pazienti che hanno avuto una ricaduta e 28 sono stati ritirati e ottimizzati. Uno dei due pazienti ritirati che ha continuato la terapia di combinazione ha ottenuto la remissione, così come 22 dei 23 pazienti che hanno interrotto l’infliximab e due dei tre che hanno interrotto l’antimetabolita. Il fallimento del trattamento è stato osservato in quattro pazienti del gruppo in combinazione e del gruppo infliximab e in tre pazienti del gruppo antimetaboliti.

I ricercatori non hanno osservato l’insorgenza di tumori maligni tra i partecipanti, sebbene un paziente abbia sviluppato la tubercolosi nel gruppo anti-metaboliti e due pazienti abbiano sviluppato infezioni gravi nel gruppo infliximab. Si sono verificati 31 eventi avversi gravi in ​​20 pazienti: 10 tra i pazienti che hanno continuato la terapia di associazione, otto in quelli che hanno interrotto infliximab e 13 in quelli che hanno interrotto l’antimetabolita.

Riferimenti

Louis E, et al. Abstract OP01. Presented at: Congress of European Crohn’s and Colitis Organization; February 16-19, 2022 (virtual meeting).