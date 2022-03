Costipazione indotta da oppioidi: passi avanti in Italia

La conoscenza della costipazione indotta da oppioidi tra specialisti è ancora carente anche se nell’ultimo anno sono stati registrati dei progressi

Un lavoro tutto italiano pubblicato su Pain and Therapy ha evidenziato che la conoscenza della costipazione indotta da oppioidi tra specialisti è ancora carente anche se nell’ultimo anno sono stati registrati dei progressi soprattutto nella valutazione regolare della funzione intestinale nei pazienti che fanno uso di oppioidi e nell’uso di scale standardizzate per tale valutazione.

La costipazione indotta da oppioidi (OIC) è l’effetto avverso più comune della terapia con oppioidi, ma è sottodiagnosticata e sottotrattata. L’anno scorso un sondaggio tra gli operatori sanitari italiani ha rivelato importanti differenze nella gestione clinica dell’OIC tra le diverse specialità mediche, la necessità di standardizzazione della diagnosi e del trattamento, e l’urgenza della formazione continua. Ora è stata pubblicata una versione aggiornata del sondaggio sulla stessa coorte di esperti per valutare il potenziale progresso.

Il sondaggio online includeva 15 domande sull’OIC. Le risposte sono state analizzate in maniera descrittiva e aggregate per specialità medica.

I risultati hanno mostrato che 190 medici hanno completato il sondaggio. La maggior parte degli intervistati (65%) non si sentiva adeguatamente istruito sull’OIC nonostante un generale consenso sull’interesse per l’argomento e il riconoscimento dell’impatto dell’OIC sulla qualità di vita dei pazienti e l’aderenza alla terapia con oppioidi.

Complessivamente, il 55-77% dei medici valuta regolarmente la funzione intestinale o i sintomi di OIC nei pazienti che ricevono la terapia con oppioidi, con un terzo di intervistati che l’hanno implementato nell’ultimo anno.

Anche se il metodo più comune per la valutazione è ancora il diario del paziente, l’uso di scale specifiche ha subito un piccolo ma significativo aumento rispetto all’anno precedente, con grande implementazione nell’uso dei criteri Roma IV.

La distinzione tra OIC e costipazione esacerbata dall’uso di oppioidi o costipazione esacerbata da oppioidi (OEC) è sempre importante, in particolare allo scopo di selezionare un trattamento appropriato.

Coerentemente, la maggior parte degli intervistati (62%) ha trattato l’OIC in modo diverso quando erano presenti fattori esacerbanti. Come nell’indagine precedente, quasi tutti i medici intervistati hanno valutato l’aggravamento dei fattori di costipazione.

In caso di diagnosi di OIC, i trattamenti più frequentemente utilizzati sono stati: una combinazione di lassativi (35% degli intervistati), un PAMORA plus un lassativo (28%), una monoterapia PAMORA (19%) o un approccio non farmacologico (14%).

Livelli di prescrizione delle PAMORA erano più elevati tra gli specialisti di medicina palliativa, gli anestesisti/terapisti del dolore e oncologi, ma sono stati osservati anche livelli in aumento tra gli psichiatri.

In caso di OEC, la terapia più utilizzata è PAMORA più lassativo (37%) o una combinazione di lassativi (34%). Approcci non farmacologici (14%) o la monoterapia con PAMORA (13%) sono stati prescritti in meno casi.

Al di là delle misure dietetiche e di stile di vita, il 49% degli intervistati ha indicato una preferenza per il lassativo osmotico macrogol come profilassi, seguito da una combinazione di macrogol e a lassativo stimolante (ad esempio, senna o bisacodile) come terapia di prima linea per la gestione dell’OIC.

La seconda risposta più comune è rappresentata da clisteri evacuativi o glicerina (16%), seguito da senna o bisacodile (12%), e “altro” (7%).

Gli autori evidenziano che seppure con alcune differenze, le strategie di trattamento di prima linea per OIC mostrano andamenti simili a quelli riportati dagli stessi specialisti nella precedente indagine.

Alla domanda in quale percentuale di pazienti che ricevevano un trattamento lassativo per OIC hanno prescritto PAMORA, gli intervistati che hanno indicato di non averli mai prescritti erano meno dell’anno precedente (40% vs 61%).

La frequenza di prescrizione di PAMORA è aumentata, con il 38% degli intervistati che prescrive questi trattamenti di seconda linea in oltre il 10% dei casi: in particolare il 18% li ha usati nel 10-30% dei casi, il 9% nel 30-50% dei casi e l’11% in più del 50% dei casi.

Mentre nel sondaggio precedente l’85% degli psichiatri, compresi gli specialisti in medicina delle dipendenze, non hanno mai usato PAMORA, i dati aggiornati hanno mostrato che quasi la metà di loro iniziano a usare questi farmaci.

La maggior parte degli psichiatri erano specialisti in medicina delle dipendenze e loro i pazienti erano in trattamento con oppioidi. E’ stato evidenziato anche un moderato aumento dell’uso di PAMORA tra i medici di base; il 72% degli MMG non li aveva mai usati nel 2020, tale numero si è ridotto al 47% nel 2021.

Nell’ultimo anno, il 46% di tutti gli intervistati ha modificato la propria pratica clinica in gestire l’OIC aumentando l’uso di PAMORA.

Le percentuali più elevate sono state osservate tra anestesisti/terapisti del dolore (65%) e oncologi (60%), che erano i più propensi a utilizzare PAMORA anche nel sondaggio precedente.

In conclusione, nonostante alcune limitazioni, questo studio ha dimostrato un passo lento ma importante più vicino alla standardizzazione della diagnosi e del trattamento dell’OIC. Gli autori hanno evidenziato un’implementazione nella valutazione della funzione intestinale e nella prescrizione dei trattamenti raccomandati come seconda linea. Sussiste un bisogno di integrare le conoscenze mediche sull’argomento per migliore la pratica clinica basata sull’evidenza.

