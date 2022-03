Concorso “San Vigilio In…Canto”: iscrizioni aperte

Online il bando di partecipazione alla dodicesima edizione del concorso di musica “San Vigilio In…Canto”, che comprende tre sezioni a carattere internazionale

E’ online il bando di partecipazione alla dodicesima edizione del concorso di musica “San Vigilio In…Canto”, che comprende tre sezioni a carattere internazionale (solisti, musica da camera e cori) aperte a partecipanti italiani e stranieri. Le iscrizioni per le audizioni online termineranno l’8 maggio. La Cerimonia di premiazione avverrà il 5 giugno 2022.

Il Concorso si propone di stimolare l’interesse, la pratica e la diffusione della musica tra i giovani, contribuendo a favorire – attraverso questo appuntamento annuale – la diffusione e lo scambio delle esperienze musicali maturate all’interno di realtà scolastiche, accademiche e associative.

Nonostante il permanere della situazione pandemica, L’Associazione Culturale Sperimentiamo Arte Musica Teatro ha scelto di dare spazio ancora una volta alla Musica, anche se in modalità mista: online per le audizioni e in presenza per la cerimonia di premiazione (in caso di fine emergenza sanitaria). L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Municipio Roma VIII e di ANDCI (Associazione Nazionale Direttori di Coro Italiani).

“Non indifferenti quindi al periodo storico che stiamo vivendo, e anche alle nuove sensibilità che ne scaturiscono, abbiamo realizzato un Bando di concorso che permetta una partecipazione ampia e stimolante, continuando a garantire serietà e professionalità”- annota Loredana Ripepi Presidente Associazione Culturale Sperimentiamo Arte Musica Teatro.

“I giovani talenti potranno continuare così a mettersi alla prova, a crescere musicalmente e umanamente grazie ad un sano confronto. Desideriamo davvero che il nostro Concorso diventi sempre più una piattaforma culturale dove ognuno possa avere l’entusiasmo di mostrarsi agli altri superando il semplice concetto di “gara”.

La nostra “festa della musica” si trasferirà quindi anche quest’anno online per quanto riguarda le audizioni mentre la cerimonia di premiazione sarà realizzata in presenza e sarà trasmessa in diretta streaming. In quell’occasione proclameremo il vincitore assoluto delle varie sezioni e/o categorie. In caso di emergenza sanitaria la premiazione sarà realizzata solo in modalità online.”