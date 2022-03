Ashley Madison: la pandemia non ha fermato i tradimenti

Report annuale di Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di incontri extraconiugali: durante la pandemia sono cresciuti i tradimenti

La pandemia ha senza dubbio causato periodi di altalenanti difficoltà, ma c’è un settore che ha continuato a performare con determinazione a dispetto della situazione globale avversa. Lo conferma Ashley Madison[2], piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali, che ha pubblicato il suo report annuale sulle statistiche 2021 dei propri iscritti, annunciando di aver ufficialmente raggiunto il traguardo di 75 milioni di utenti.[3]

Come ogni anno, infatti, ruby Life Inc., società madre di Ashley Madison, nel suo report fornisce informazioni, trasparenza e chiarezza sulla comunità internazionale della piattaforma che ad oggi è disponibile in 15 lingue. A livello globale, lo studio ha evidenziato più di 4.6 milioni di nuove registrazioni (sia maschili sia femminili) nel 2021, con una media di oltre 12.800 nuovi utenti al giorno; e il livello di membership tende a crescere stabilmente.

“Con l’arrivo del COVID, abbiamo notato come i nostri iscritti abbiano trovato un rifugio sicuro connettendosi a persone in difficoltà, come loro, per la forzata convivenza con il proprio partner.”, afferma Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa. “Per molti questa scoperta si è trasformata nella presa di coscienza che forse la monogamia, con tutte le restrizioni annesse, non è la forma di relazione più adatta a loro. La nostra piattaforma offre la possibilità di trovare individui con le stesse necessità, consapevoli di doversi rivolgere a partner diversi per poter soddisfare pienamente vari bisogni”.

Volgendo lo sguardo all’Italia, a seguito dei numeri estremamente positivi del 2020 (dove si era registrato un aumento delle iscrizioni del 9% rispetto all’anno precedente), a marzo 2021 Ashley Madison si è rilanciato in Italia. Nel corso dello stesso anno la piattaforma ha intrapreso un analogo percorso anche in Taiwan e Germania, alzando così il livello di consapevolezza sul carattere globale della monogamia aperta. L’azienda prevede un’ulteriore crescita nel 2022, a partire dall’America Latina dove a febbraio è approdata in Messico, Colombia, Cile e Argentina.

Per consultare il report 2021 di Ashley Madison, cliccare qui

I numeri di Ashley Madison a livello globale nel 2021:

4.673.228 nuovi account attivati su AshleyMadison.com

389.436 nuovi account registrati in media al mese

Il rapporto tra account attivi di utenti maschili paganti e account attivi di utenti femminili è 1:0.6.

Marzo 2021 è stato il mese con il maggior numero di nuove iscrizioni

I numeri di Ashley Madison Italia nel 2021:

18.705 nuovi account attivati su AshleyMadison.com/it

1.559 nuovi account registrati in media al mese

Il rapporto tra account attivi di utenti maschili paganti e account attivi di utenti femminili è 1:0.6.

Giugno 2021 è stato il mese con il maggior numero di nuove iscrizioni

Complice di questi dati è anche l’uso sempre più frequente della tecnologia, delle app e delle piattaforme digitali a cui gli utenti si rivolgono per ogni aspetto della propria quotidianità, inclusa la sessualità, per cui oggi il click del mouse colpisce più della tradizionale freccia di cupido.

“L’Italia, con più di 750.000 iscritti a fine 2021 si attesta come il terzo mercato per volume di utenti in Europa, dopo Regno Unito e Spagna, ed il quattordicesimo nel mondo. Inoltre, nel 2021 abbiamo registrato un aumento delle iscrizioni del 3% rispetto all’anno precedente – ha affermato Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa – Sono dati che fanno chiaramente emergere uno scenario dove gli italiani dimostrano una sempre maggiore apertura verso relazioni di monogamia aperta. L’andamento delle iscrizioni sulla nostra piattaforma dimostra come, viceversa, ostinarsi in una relazione strettamente monogamica non sia l’unico modo per misurare il successo con il proprio partner primario; piuttosto una chiusura può creare squilibri e insoddisfazione nella coppia, specialmente da parte delle donne. Proprio in questo senso notiamo un chiaro segnale di come ora più che mai le donne non siano più disposte a sacrificare la loro vita sessuale e come sperimentare una struttura relazionale più aperta possa soddisfare i loro bisogni e, in alcuni casi, migliori anche la relazione con il partner primario. Sono infatti il 26% le utenti donne di Ashley Madison che dichiarano di vivere una relazione di monogamia aperta, contro il 13% degli utenti uomini[4].”

[2] In base al numero di iscrizioni ad Ashley Madison dal 2002.

[3] Totale di utenti a partire dal lancio nel 2022

[4]Survey somministrata a un campione di 2.874 iscritti di AshleyMadison.com dal 23 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022