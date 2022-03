“Vorrei” è il nuovo singolo degli ADA

Fuori per Pioggia Rossa Dischi “Vorrei“, il nuovo singolo degli ADA, la rock band che emerge dall’underground veneto e presenza fissa della playlist Rock Italia di Spotify

Esce per Pioggia Rossa Dischi “Vorrei“, il nuovo singolo degli ADA, la rock band che emerge dall’underground veneto e ormai presenza fissa della playlist Rock Italia di Spotify. Un nuovo capitolo che vuole comunicare come tutto sarebbe più facile se potessimo risolvere ogni problema in un battito di ciglia, avere la possibilità di poter tornare sempre indietro e rivedere le nostre scelte.

Vorrei sapere come dormire d’estate senza sudare,

rimanere calmo, solo calmo, sempre calmo.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3H3wSjL

BIO:

Una carezza che lascia vuoto, da riempire con urla di speranza. ADA siamo noi, forti e fragili, per le distanze che ci avvicinano negli anni che segnano il nostro futuro.

Insieme dal 2016, Gabriele, Giovanni, Leonardo e Matteo sono ADA; originari di Bassano del Grappa, sono lanciati dal primo posto al contest dell’AMA Music Festival 2018 e registrano nel 2019 il loro album d’esordio autoprodotto “TENETEMI”, pubblicato nell’aprile dello stesso anno. Fino al 2020, calcano numerosi palchi della zona e accompagnano artisti come Venerus, Finley, Selton, Costiera.