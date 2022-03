“Voodo we do” è il nuovo album dei Little Pony

Online sulle piattaforme digitali Voodo we do, il nuovo album della band Little Pony, fuori per Soundinside Records e in distribuzione Believe Digital

Esce Voodo we do, il nuovo album della band Little Pony, fuori per Soundinside Records e in distribuzione Believe Digital. Canzoni scritte in viaggio, riflessioni sulle ossessioni della modernità e le stregonerie da social… Un rito magico, potente come solo i bambini possono immaginare, per scacciare via il superfluo, il compulsivo, l’ostinata arroganza dell’omologazione coatta delle interazioni nelle piccole e grandi cose del quotidiano. I Little Pony non fanno jazz, non fanno rock, non fanno hip hop nè punk o spoken words su basi funk disco rap; i Little Pony sono fuori moda e fuori dal tempo. Il disagio ha un suono ironico, cupo e rabbioso mentre balla: i Little Pony fanno Voodoo.

L’alienazione della tecnologia, l’era liquida di Bauman.

SCOPRI IL DISCO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3HYnFKY

Ryan Spring Dooley – sax and vocals

Marco Guerriero – bass and choirs

Valerio De Martino – drums, synths and choirs

Pierluigi D’Amore – synth, effetti e cori

Registrato al The Vessel Studio, San Nicola La Strada (CE) da Nicola Tranquillo ed Albino Amato

Mixing e Post Produzione: Nicola Tranquillo

Assistenza Tecnica: Stefano Saggiorno

Mastering Giovanni Versari

Prodotto dai Little Pony