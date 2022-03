“Quello che non so di lei” su Rai 5: la trama del film

In prima serata su Rai 5 “Quello che non so di lei”: ecco la trama del film firmato Roman Polanski in onda alle 21.15

Delphine è l’autrice di un romanzo molto intimo e dedicato a sua madre, che è diventato un best-seller. Già esaurita per lo stress e indebolita dai ricordi, Delphine si trova ben presto tormentata anche da alcune lettere anonime in cui viene accusata di aver dato la sua famiglia in pasto al pubblico ed è paralizzata al solo pensiero di dover tornare a scrivere. E’ il film diretto da Roman Polanski “Quello che non so di lei”, in onda martedì 22 marzo alle 21.15 su Rai 5, senza interruzioni pubblicitarie e disponibile in lingua originale. Nel cast, Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, Damien Bonnard, Dominique Pinon.

Delphine incontra poi Elle, una giovane donna attraente, intelligente e intuitiva, che la capisce più di chiunque altro. Delphine si affeziona a lei, si fida e si abbandona fino a quando Elle si trasferisce da lei e la loro amicizia prende una piega inquietante. Il film è stato presentato fuori concorso al 70° Festival di Cannes nel 2017.