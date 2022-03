Le opere di Roberta Pugno all’Arte Borgo Gallery

La mostra personale di Roberta Pugno dal titolo “Nella grotta. Immagini tra suono e senso” si svolgerà presso Arte Borgo Gallery a Roma fino al 7 aprile 2022

Nel percorso espositivo la “pittrice-filosofa” – come l’ha definita Claudio Strinati – approfondisce il rapporto tra immagine e pensiero. La prima fonte della sua arte è il suono come “sentire interno” che nasce dalla biologia del corpo, il suono scoperto dallo psichiatra Massimo Fagioli come “espressione sensibile del pensiero”. Non il suono percettivo, ma quello che si sente con la pelle, quello che proviene dall’affettività della voce; quello che emerge, misterioso, dal silenzio della scrittura non razionale.

La mostra parte da immagini visionarie legate alle prime forme di conoscenza (l’animismo, lo sciamanesimo, i miti) e va verso realtà più interne e profonde in cui la linea – leggera o evidente, incisa o dipinta – assurge a protagonista gioiosa. Sta lì, tra suono, recettività, linea e colore, il senso del movimento interno e la vitalità della vita umana che l’artista vuole raccontare con le sue opere. Senso e sostanza, dice Roberta Pugno, che hanno la loro lontanissima origine nelle grotte rupestri dove, nella penombra, le donne dipingevano i loro “sogni ad occhi aperti”.

Scrive Cinzia Folcarelli: La nuova sfida di Roberta Pugno è proprio con le origini delle immagini e con l’identità della donna nella società primitiva. Un tema affascinante, recentemente studiato dalla comunità scientifica sotto una luce molto diversa rispetto al passato.

Roberta Pugno, nata a Bolzano, laureata con Carlo Ginzburg, vive a Roma. Inizia l’attività espositiva a metà degli anni Ottanta. Annovera al suo attivo oltre settanta personali, centocinquanta esperienze collettive sia a livello nazionale che internazionale e diciotto cataloghi. Sue opere sono presenti in Musei, collezioni pubbliche e private, sue immagini sono utilizzate come copertine di libri di filosofia e psichiatria (Moretti & Vitali), manifesti teatrali e CD. È direttore artistico dell’associazione Ipazia Immaginepensiero Odv ed è co-curatrice della pubblicazione Psiche e Arte.

Titolo NELLA GROTTA. IMMAGINI TRA SUONO E SENSO

A cura di Anna Isopo con la collaborazione di Giorgia Pirone

Sede Arte Borgo Gallery – Borgo Vittorio 25 – Roma

Date 18 marzo – 7 aprile 2022