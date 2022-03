“Io vivo come te” è il nuovo album di Massimo Coppola

“Io vivo come te” è il disco-omaggio a Pino Daniele, il quarto del cantautore Massimo Coppola. 17 tracce che ripercorrono i primi sei album di Pino

Fuori “Io vivo come te”, disco-omaggio a Pino Daniele, il quarto del cantautore Massimo Coppola. 17 tracce che ripercorrono i primi sei album di Pino, realizzati tra le fine degli anni ’70 e la metà degli anni ’80, album che hanno segnato un’epoca grazie alla commistione tra musica popolare napoletana e blues, tra soul e musica d’autore.

Il disco vede la partecipazione, in due tracce (“Io vivo come te” e “Un giorno che non va”) di Rossana Casale, che impreziosisce il disco di sonorità soul-jazz. Scritto nei giorni difficili del lockdown, durante il quale Massimo Coppola ha portato a termine il vecchio progetto di riproporre l’opera di Pino, punto d’incontro ideale tra le radici partenopee e arrangiamenti coraggiosi di respiro “world”, l’album è un melting pot fresco e vivace, anche grazie alla batteria di Agostino Marangolo, batterista storico di Pino.

“La musica di Pino è stata la colonna sonora della mia vita – commenta Massimo Coppola – I giorni del lockdown sono stati pieni di ascolti e introspezioni, che mi hanno permesso di ricongiungermi a vecchie passioni musicali e progetti lasciati a metà, come appunto la rielaborazione dell’opera di Pino che rappresenta uno snodo fondamentale per la mia carriera e la mia passione per la forma canzone. Un repertorio che mi ha insegnato a vivere la musica in prima persona, il contenitore perfetto per emozioni e sentimenti intensi, ritmo e saudade, allegria e malinconia al contempo, “Alleria”, per dirla come avrebbe fatto Pino”.

Oltre ad Agostino Marangolo, a Massimo Coppola (chitarre e voci) e Rossana Casale (voce), al disco hanno partecipato anche Federico Malaman (basso), Fausto Beccalossi (fisarmonica), Massimo Greco (tromba), Jerry Popolo (sax), Maurizio Lampugnani (percussioni) e Peppe Fortunato (tastiere).

MASSIMO COPPOLA

Musicista, compositore, produttore e arrangiatore pugliese, Massimo Coppola, classe 1972, ha sempre cercato nella sua musica di fondere le radici jazz-funk con i nuovi trend indie e post-rock. Chitarre incalzanti e atmosfere rarefatte, ritmiche vivaci e armonie aperte, elettronica e calore acustico. Ha all’attivo quattro dischi: “The Answer”, uscito nel 2011 e co-prodotto da Vince Pastano, “Sinceri Oroscopi” (2013) e “Cristallino” (2018). L’ultimo disco è “Io vivo come te”, disco-omaggio all’opera e al ricordo di Pino Daniele.