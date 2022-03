Il film “Era mio padre” su Rai Movie: ecco la trama

Per il ciclo Il Vizio del cinema in prima serata su Rai Movie “Era mio padre”. La trama del film con Paul Newman, Tom Hanks, Jude Law e Daniel Craig

Per il ciclo “Il Vizio del cinema”, martedì 22 marzo in prima serata alle 21.10, Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette “Era mio padre”, un film diretto nel 2002 da Sam Mendes.

Paul Newman, Tom Hanks, Jude Law, Daniel Craig, Stanley Tucci e Jennifer Jason Leigh sono i protagonisti del film tratto dalla graphic novel “Road to perdition” scritta da Max Allan Collins, disegnata da Richard Piers Rayner e ispirata alla vita del boss John Looney. Grande cast per un grande film che rilegge il gangster movie e narra la storia di padri e figli cresciuti all’ombra della mafia irlandese nell’Illinois degli anni Trenta. Un sentiero di perdizione e vendetta che non farà sconti a nessuno. Prodotto dalla 20th Century Fox e dalla DreamWorks di Steven Spielberg, nel 2003 ha ottenuto l’Oscar per la migliore fotografia. Il film segna l’ultima apparizione cinematografica di Paul Newman.