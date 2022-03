Al via le audizioni dell’Orchestra Scarlatti Junior

La Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli indice audizioni per il laboratorio orchestrale 2022 della Orchestra Scarlatti Junior: candidature entro il 2 aprile

Le audizioni sono gratuite e aperte a ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, che studiano già lo strumento per il quale partecipano.

Le audizioni sono aperte alle seguenti categorie di strumenti:

Archi: violino, viola, violoncello, contrabbasso.

Fiati: flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, tuba.

Timpani e Percussioni.

Per il Sassofono verranno valutate caso per caso eventuali domande di partecipazione.

Le prove di ammissione prevedono:

– scale

– esercizio e/o un brano a scelta del candidato (senza accompagnamento)

– lettura a prima vista.

Ci si può iscrivere alle audizioni entro il 2 aprile 2022, inviando alla mail [email protected] la domanda disponibile e scaricabile dal sito nuovaorchestrascarlatti.it

Le audizioni si terranno sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, Largo San Marcellino 10 (centro storico di Napoli).

L’attività laboratoriale e concertistica, giunta al suo ottavo anno, potrà essere articolata in più livelli differenziati e calibrati in base all’età e ai bisogni formativi dei partecipanti. Gli incontri si svolgeranno sotto la guida di elementi della Nuova Orchestra Scarlatti già esperti in campo di didattica musicale, pratica orchestrale e musica di insieme, con il coordinamento del M° Gaetano Russo.

Orari audizioni e ulteriori dettagli sul sito nuovaorchestrascarlatti.it

Contatti: 0812535984 – [email protected]