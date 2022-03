Ulcere del piede diabetico associate a rischio più alto di mortalità

Durante le cure per le ulcere del piede diabetico, le persone hanno il 50% di probabilità in più di morire e quasi tre volte più probabilità di essere ricoverate in ospedale

Gli episodi di ulcera del piede diabetico sono stati associati a probabilità più elevate di mortalità per tutte le cause e ricoveri ospedalieri per tutte le cause, secondo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Diabetes Research and Clinical Practice.

«L’impatto delle ulcere del piede diabetico è stato storicamente difficile da quantificare, ma il nostro studio mostra che queste ferite sono associate a tassi più elevati di ospedalizzazione e mortalità per tutte le cause» ha affermato il primo autore dello studio Brian Peterson, co-fondatore e capo scienziato di Podimetrics, una società di gestione dell’assistenza virtuale dedicata alla prevenzione delle amputazioni causate dal diabete. «Nella nostra ricerca abbiamo scoperto che, durante le cure per le ulcere del piede diabetico, le persone hanno il 50% di probabilità in più di morire e quasi tre volte più probabilità di essere ricoverate in ospedale».

Ampia analisi su pazienti afferenti a Medicare

In questo studio basato sulla popolazione, i ricercatori hanno valutato i dati inclusi nel Medicare Limited Data Set tra il 2013 e il 2019 relativi a quasi 80mila persone (età media 70,9 anni) che hanno avuto almeno un episodio di ulcera del piede diabetico.

Confrontando i dati sui tassi di esito durante i periodi di ulcerazione con quelli immediatamente successivi alla guarigione per valutare l’incidenza, i ricercatori hanno identificato 206mila episodi di ulcera del piede diabetico, con una media di 2,6 episodi per persona. Il tasso di incidenza era di 4,6 ulcere per 100 anni persona tra i diabetici.

Più ricoveri e decessi con ulcere attive

I ricoveri ospedalieri per tutte le cause sono risultati quasi tre volte più probabili durante gli episodi di ulcera del piede diabetico (rapporto di incidenza = 2,8) e il decesso del 50% più probabile rispetto ai periodi successivi alla guarigione (rapporto di incidenza = 1,5).

Inoltre, gli episodi di ulcera del piede diabetico sono stati associati al ricovero per amputazione dell’arto inferiore per disturbi endocrini, nutrizionali e metabolici con complicanza maggiore o comorbidità (IR = 30) e cellulite con complicanza maggiore o comorbidità (IR = 4,01), nonché per insufficienza cardiaca e shock con complicanze o comorbidità (IR = 2,2) e insufficienza renale con complicanze o comorbidità (IR = 1,94).

«I nostri risultati suggeriscono che la fornitura di cure preventive complete per arrestare lo sviluppo di DFU nelle popolazioni ad alto rischio può avere un impatto sui risultati sanitari oltre a quelli tradizionalmente associati alla sindrome del piede diabetico» hanno scritto gli autori. «L’assistenza preventiva raccomandata e basata sull’evidenza include l’esame del piede di routine, l’uso di calzature terapeutiche appropriate da indossare costantemente, l’educazione strutturata del paziente sulla cura di sé, la quotidiana auto-esaminazione, il trattamento aggressivo e tempestivo delle lesioni pre-ulcerative come callo e vescica e il monitoraggio giornaliero della temperatura del piede per identificare l’infiammazione che precede l’ulcera».

«Raccomandiamo ulteriori ricerche per definire ulteriormente il legame tra le complicanze del piede diabetico e altre condizioni croniche complesse» ha detto Petersen. «In sintesi l’ulcerazione del piede diabetico aumenta la probabilità di ricovero ospedaliero per complicanze cardiovascolari, renali e polmonari, e può potenzialmente innescare una cascata di eccessive complicanze acute che si aggiungono a quelle croniche. Questa ricerca evidenzia la necessità di un maggiore sviluppo e di una maggiore distribuzione di soluzioni accessibili che si concentrino sulla prevenzione delle complicanze del piede diabetico attraverso un’assistenza proattiva».

