“Persol” è il nuovo singolo degli Aftersalsa

Disponibile online sulle piattaforme digitali, con la partecipazione di IBISCO, il singolo “Persol”, che anticipa il debut EP della band Aftersalsa

PERSOL è il nuovo singolo di AFTERSALSA e IBISCO, fuori per Futura Dischi. Il brano segna il sodalizio musicale tra due dei progetti più interessanti dell’ultimo anno: due percorsi diversi ma accomunati da alcuni frammenti dello stesso pianeta musicale, che si lascia intravedere solo quando inizia la notte, in un romanticismo urbano unico e che vedrà un passaggio decisivo nel debut EP della band, in arrivo nelle prossime settimane.

Sono quasi sempre gli oggetti dimenticati che fanno più male. In un paio di occhiali c’è tutto l’ermetismo degli Aftersalsa, da cui partono flussi di coscienza immersi tra future-pop e synth.

“La sensazione che provi quando ti sembra di essere rimasto chiuso fuori, come se guardassi la tua vita attraverso quella distanza che non ti permette di viverla davvero. Quel rumore che non ti fa percepire quello che succede intorno, quel silenzio insopportabile che ti porta ad isolarti da tutto, anche da te stesso. Qualsiasi cosa pur di trovare un punto di equilibrio e riuscire ad andare oltre.” (Aftersalsa)

CREDITS

Eseguito da: Aftersalsa, Ibisco

Scritto da: Matteo Zappa, Simone Manzotti, Dario Azzollini, Nicolò Posenato, Filippo Giglio (Ibisco)

Prodotto da: Simone Manzotti

Mixato da: Antonio Polidoro, Blap Studio

