“Lea” di Marco Tullio Giordana su Rai Premium: la trama del film

In occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime delle mafie in seconda serata su Rai Premium “Lea”, il film di Marco Tullio Giordana

In occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime delle mafie, Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre), trasmette lunedì 21 marzo alle 22.55 il film “Lea”, diretto da Marco Tullio Giordana. La storia vera è quella di Lea Garofalo nata in provincia di Crotone con un destino segnato.

Sono tante le famiglie coinvolte nei loschi affari della ‘ndrangheta e il fratello di Lea, Floriano, è il capocosca della zona, mentre il fidanzato Carlo gestisce lo spaccio a Milano. Lea resta incinta molto giovane e per la figlia vuole un futuro diverso dal suo: desidera che Denise sia libera e non abbia paura, che possa studiare e affermarsi. Per questo motivo lascia il marito, confessa tutto ciò che sa alla polizia. Lea viene uccisa il 24 novembre 2009. La figlia, minorenne all’epoca, non crede al padre che le dice che la madre l’ha abbandonata e lo denuncia con grande coraggio. Il film, interpretato dall’attrice Vanessa Scalera, nel ruolo di Lea, e da Linda Caridi in quello della figlia minorenne Denise, si basa sui processi contro Carlo Cosco, il marito di Lea e mandante dell’omicidio.