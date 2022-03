Il film “La profezia dell’armadillo” su Rai 5: la trama

Zerocalcare in un film: in prima serata su Rai 5 “La profezia dell’armadillo” di Emanuele Scaringi, in onda senza interruzioni pubblicitarie

Zero e il suo armadillo parlante: una storia che – dall’omonima graphic novel di Zerocalcare – Emanuele Scaringi porta al cinema in “La profezia dell’armadillo”, in onda lunedì 21 marzo alle 22.15 su Rai 5, senza interruzioni pubbliitarie. Nel cast, Simone Liberati, Valerio Aprea, Pietro Castellitto, Laura Morante, Claudia Pandolfi.

Zero ha ventisette anni e vive nel quartiere periferico di Rebibbia, a Roma. Fa il disegnatore, ma non ha un lavoro fisso e si arrangia facendo piccoli lavoretti. Quando torna a casa, lo attende l’armadillo, la sua coscienza critica, che gli racconta cosa succede nel mondo. Ma sarà la notizia della morte di Camilla, una ex compagna di scuola e amore mai dichiarato, a cambiare la sua vita.

Il film è stato presentato in concorso alla 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia del 2018, nella sezione ‘Orizzonti’.