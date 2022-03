Flibco.com: tutto pronto per lo sbarco in Italia con il bus Torino – Malpensa

Flibco.com, società che si occupa di mobilità aeroportuale, già nota in altri Paesi dell’UE, è pronta a sbarcare anche in Italia in grande stile, inaugurando il collegamento tra la città di Torino e l’aeroporto di Malpensa.

A partire da lunedì 21 Marzo sarà possibile prenotare il servizio online, che sarà attivo da venerdì 25 marzo. Qualora non si siano acquistati i biglietti preventivamente, sarà possibile prenderli direttamente sul pullman.

Il progetto nasce da un’attenta analisi della programmazione dei voli aerei, al fine di consentire ai passeggeri appena sbarcati o in partenza di spostarsi rapidamente e senza sostare a lungo in aeroporto o lasciando casa ore prima per raggiungerlo in tempo. Sarà possibile usufruire del trasporto da una destinazione all’altra al costo fisso di 22 euro.

Il collegamento sarà funzionante 7 giorni su 7 con dieci partenze quotidiane da Torino a Milano Malpensa e dieci nella direzione opposta. L’autobus si fermerà per tre volte a Torino, precisamente presso la stazione Torino Lingotto, la stazione Torino Porta Susa e in Corso Giulio Cesare.

Mezzi e servizi offerti da Flibco.com

I bus di Flibco per la tratta Torino – Malpensa sono costituiti da mezzi Euro 6 e a bordo sono presenti prese USB, il Wi-Fi gratuito e toilette. Inoltre, le sedute risultano essere comode e distanziate, permettendo ai passeggeri di viaggiare nel maggior comfort possibile.

Si distinguono due diverse tipologie di servizio offerte da Flibco.com: il primo è quello di cui sarà possibile usufruire proprio da Torino, vale a dire lo Shuttle Bus, che si occupa di portare rapidamente i clienti all’aeroporto o di accompagnarli in città.

Il secondo è invece il Door2Gate, al momento non ancora disponibile per la Torino – Malpensa ma attivo in altre città europee, che prevede di muoversi da casa insieme ad altre persone con la medesima destinazione e lo stesso orario di partenza e che risulta essere una modalità piuttosto ecologica, in quanto si riducono le corse, ed economica, perché i costi a carico dei passeggeri sono ridotti.

L’azienda si avvale, inoltre, di un software molto avanzato che permette di controllare tutte le operazioni in maniera rapida ed efficace.

Perché scegliere di avvalersi dei servizi di Flibco.com

L’azienda ha a cuore il benessere e la soddisfazione della sua clientela. Per Flibco il tempo delle persone è importante e, grazie alla gestione mirata del servizio di trasporto che propone, permette ai passeggeri di risparmiarne e poterlo reinvestire in attività più piacevoli. Senza considerare che quello passato a bordo si trasformerà in un momento di relax o da sfruttare per recuperare lavoro arretrato.

Un altro importante vantaggio è quello di tipo economico, in quanto le corse di Flibco sono caratterizzate da tariffe estremamente competitive. Inoltre, optando per un servizio di bus navetta si elimineranno anche le spese aggiuntive per un eventuale parcheggio o dispendi di carburante bruciato durante la ricerca di un posto in cui lasciare l’auto.

Torino – Milano Malpensa con Flibco: gli altri punti di forza del servizio

Avvalendosi del servizio di Flibco.com non sarà necessario fare corse inutili per raggiungere l’aeroporto: basterà accomodarsi a bordo, sapendo di essere sempre allineati con il traffico aereo. Il portale per prenotare prevede un sistema estremamente semplice su cui operare e accessibile da qualsiasi dispositivo.

Inoltre, chi dovesse necessitare di ulteriori informazioni potrà contare sul costante aiuto del servizio di assistenza clienti che supporterà i clienti 7 giorni su 7, chiamando o inviando mail. Per quanto riguarderà i bagagli, sarà possibile depositarli in uno spazio apposito, così da non costringere i viaggiatori ad essere seduti scomodamente.