“Barquero” su Rai Movie: la trama del film

Atmosfere western in prima serata su Rai Movie con “Barquero”: ecco la trama del film con Lee Van Cleef e Warren Oates

Per il classico appuntamento del lunedì con il cinema western, Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette il 21 marzo alle 21.10, il film “Barquero”, diretto da Gordon Douglas. Travis, un uomo dal passato misterioso, s’è stabilito sulla riva di un fiume tra l’Arizona e il Messico e ha iniziando a fare il traghettatore. Col tempo, la sua iniziativa ha richiamato gente e, sulla sponda statunitense del corso d’acqua, è nato un piccolo villaggio. Improvvisamente una banda di fuorilegge, comandata da Jacky Rent e dal francese Marvette, avanza verso il guado, per rifugiarsi in Messico. Temendo per la sorte della sua gente, Travis si trasferisce con tutti gli abitanti sull’altra sponda del fiume. Con due attori icona come Lee Van Cleef e Warren Oates, la pellicola è un efficace rimaneggiamento di alcuni stilemi classicamente western. Da segnalare in un ruolo secondario la presenza del veterano caratterista Forrest Tucker.