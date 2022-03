Artrite idiopatica giovanile: quando aumenta il rischio psoriasi

Artrite idiopatica giovanile: l’esposizione agli inibitori del TNF triplica quasi il rischio di psoriasi, secondo i risultati di uno studio

Tra i bambini che soffrono di artrite idiopatica giovanile, l’esposizione agli inibitori del TNF triplica quasi il rischio di psoriasi, secondo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Annals of the Rheumatic Diseases.

«Studi precedenti hanno riportato l’aumento del rischio di nuova insorgenza di psoriasi nei bambini con artrite idiopatica giovanile, malattie infiammatorie intestinali e osteomielite non batterica da un singolo ospedale pediatrico, nonché una prevalenza di quasi il 3% in questi bambini da un altro ospedale terziario per bambini» ha affermato il primo autore Yongdong Zhao del Seattle Children’s Research Institute.

«Tuttavia, l’associazione tra gli inibitori del TNF e il successivo sviluppo di psoriasi nei bambini con artrite idiopatica giovanile non è stata valutata sin modo sistematico utilizzando un ampio registro prospettico basato sulla clinica, come la Childhood Arthritis and Rheumatology Research Alliance (CARRA)» ha aggiunto. «Questo set di dati su larga scala offre il vantaggio della sorveglianza di sicurezza per i farmaci reumatici pediatrici come gli inibitori del TNF».

Analisi su un ampio campione di bambini

Per analizzare l’associazione tra inibitori del TNF e psoriasi di nuova insorgenza nei bambini con artrite idiopatica giovanile, i ricercatori hanno analizzato i dati del registro CARRA. Con oltre 70 siti in Nord America, contiene i dati di oltre 10mila bambini con malattie reumatiche, oltre 9.000 dei quali affetti da artrite idiopatica giovanile. Nell’analisi sono stati inclusi i pazienti arruolati dal 30 giugno 2015 al 1 gennaio 2020 e i relativi dati di follow-up, mentre stati esclusi quelli con IBD o con precedente psoriasi documentata.

In totale sono stati considerati 8.225 pazienti, con un follow-up mediano di 3,9 anni. Tra questi, 4.437 hanno ricevuto inibitori del TNF. L’esposizione a queste molecole è stata caratterizzata come:

uso continuo, registrato dal primo utilizzo fino all’esito della psoriasi o come data della visita più recente, indipendentemente dall’uso in corso o dall’interruzione,

uso corrente, registrato dal primo utilizzo e continuato per tutto il tempo in cui il paziente ha ricevuto il farmaco o

solo primo utilizzo, registrato dal primo utilizzo e continua fino al termine del primo utilizzo.

I ricercatori hanno determinato gli HR aggiustati tra i gruppi esposti e quelli non esposti, adeguandoli per l’uso di metotrexato, il sesso, la razza, la storia familiare di psoriasi e la categoria iniziale di artrite giovanile idiopatica.

Rischio di psoriasi triplicato

Secondo i ricercatori, l’HR aggiustato per la psoriasi di nuova insorgenza dopo l’esposizione agli inibitori del TNF era di 2,93, con un tasso di incidenza più alto tra i bambini che non avevano mai ricevuto e che stavano ricevendo attivamente adalimumab. Invece l’uso simultaneo di metotrexato (HR = 0,45) era associato a un rischio inferiore di sviluppare la malattia cutanea.

«Abbiamo osservato un rischio triplicato di psoriasi nei bambini con artrite giovanile idiopatica dopo l’esposizione all’inibitore del TNF e un HR aggiustato di 5,6 nel sottogruppo con artrite non psoriasica» ha detto Zhao. «Non c’era alcuna associazione tra storia familiare o razza/etnia e sviluppo della psoriasi. Tuttavia, l’uso simultaneo di metotrexato era significativamente associato a un minor rischio di psoriasi nei bambini senza sottotipo psoriasico».

«I medici dovrebbero educare i pazienti e le famiglie sui potenziali effetti collaterali indesiderati durante l’assunzione dei farmaci e informarsi sui sintomi durante le visite regolari. Si può considerare che l’uso simultaneo di metotrexato riduce il rischio» ha concluso.

Bibliografia

Zhao Y et al. Psoriasis rate is increased by the exposure to TNF inhibition in children with JIA. Annals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 27 January 2022.

Leggi