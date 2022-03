Su Rai 4 il film “Criminal Activities”: ecco la trama

In prima visione su Rai 4 “Criminal Activities” con Jackie Earle Haley. Nel ruolo del terribile boss Eddie, John Travolta: ecco la trama del film

Per il ciclo Action Comedy, domenica 20 marzo, Rai 4 (canale 21 del digitale terrestre) propone in prima visione alle 21.20 il film “Criminal Activities”, diretto e interpretato da Jackie Earle Haley.

Zack, Noah, Warren e Bryce cercano di risollevare la loro disastrosa situazione economica puntando su un investimento consigliato da un insider di Wall Street; ma serve del denaro da investire e i quattro hanno la pessima idea di chiedere un prestito al boss mafioso Eddie Lovato, certi di fare fortuna e restituire presto i soldi. Ma le cose non vanno come previsto e, costretti a restituire una somma che non posseggono, i quattro accettano un affare con Lovato: dovranno rapire e tenere in ostaggio un criminale appartenente alla cosca rivale del boss, a missione compiuta, il debito potrà considerarsi estinto.

Una nerissima storia criminale raccontata però con il tono leggero della commedia in un film che si avvale di un grande cast di star: oltre a Jackie Earle Haley troviamo, infatti, Dan Stevens, Michael Pitt e, nel ruolo del terribile boss Eddie, John Travolta.