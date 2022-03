“Specchio” è il nuovo singolo di Ghiaccio

Specchio, quarto singolo di Ghiaccio, è il brano che anticipa l’uscita del disco del cantautore trevigiano, previsto per il prossimo Marzo

Specchio, quarto singolo di Ghiaccio (fuori per Dischi Soviet Studio), è il brano che anticipa l’uscita del disco del cantautore trevigiano, previsto per il prossimo Marzo, su musicassetta. Anche qui ritroviamo il songwriting di Stefano Cocco perfettamente a fuoco: melodia italiana dal sapore retrò, riff accattivanti, un uso sapiente dell’elettronica e una indiscussa malinconia che permea l’opera.

Esorcizzare i momenti in cui il freddo ci pervade con la musica. Così comincia la storia di

Ghiaccio, pseudonimo di Stefano Cocco, cantautore classe ‘91.

Ghiaccio è un progetto in cui sfogarsi, fare domande per trovarne le risposte, dopo anni di esperienze musicali nella scena alt-rock e indie italiana (Alcesti). In rinnovati tappeti musicali cristallini, il pop-rock cantautorale di Stefano racconta sentimenti impregnati di vita quotidiana, quella fatta di incontri, di scontri e di umane debolezze.

“Come spesso accade per le mie canzoni, Specchio è nata strimpellando la chitarra una sera in sala prove. Cercavo di far ordine tra i miei pensieri in un periodo in cui ero di fronte a diversi bivi: il principale era l’insormontabile dubbio tra lasciar andare una storia d’amore fallimentare o continuare a illudermi che potesse avere un futuro. A questo dubbio nella canzone non c’è risposta, solo intenzioni frammentate e speranze frastornate. D’altronde allo specchio noti solo quello che vuoi notare. Spero che questa canzone possa riscaldare l’anima a chi si sente così in questo momento.”

Ascolta SPECCHIO qui: https://bfan.link/specchio