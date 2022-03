“Luna raccolta” è il nuovo singolo di Sarah Stride

Fuori per Record Y Luna raccolta, il singolo che segna il ritorno di Sarah Stride (che si legge “stride”, come il verbo stridere)

Esce per Record Y Luna raccolta, il singolo che segna il ritorno di Sarah Stride (che si legge “stride”, come il verbo stridere). Un nuovo nuovo inizio che la cantautrice sembra dedicare a chi ha molte cicatrici e che ancora riesce a trovare la bellezza anche in un momento difficile. Dopo la pubblicazione dell’ultimo album Prima che gli assassini, e ormai a proprio agio tra parole taglienti, atmosfere subacquee e movenze elettroniche, Sarah Stride si riconferma uno dei nomi più interessanti della scena underground.

La produzione del brano è affidata a Frank Martino, fondatore della stessa Record Y.

Bisogna guardare il mondo con gli occhi della meraviglia per raccontarne le storie, soprattutto quelle che nessuno vuole. Vecchiaia, solitudine, povertà, tutto ciò che non si uniforma è da proteggere. Sempre. Questa “Luna raccolta” mi è venuta addosso così, camminando per la strada, fuori dal tempo e dal conosciuto, sgangherata e bellissima ad insegnarmi ancora una volta che l’unica cosa che conta è stare svegli, aperti all’altro e celebrarne la poesia, soprattutto quando è più difficile trovarla.

Sarah Stride è una cantautrice italiana attiva sulla scena indipendente con album, performance, live, video arte, happening e piece teatrali, ricerca, pubblicazioni e laboratori nel campo dell’arte-terapia in ambito psichiatrico, pubblicità e collaborazioni sia dal vivo sia in studio con artisti italiani e internazionali tra cui Ivano Fossati, Aldo Nove, Carlo Boccadoro, La Crus, Renato Garbo, Masbedo, Howie B, e altri ancora. Sarah Stride è il primo album solista (Cramps-Edel), pubblicato nel 2012 e che ha attirato l’attenzione della stampa di settore per l’imponente personalità vocale. Nello stesso anno viene pubblicato Canta Ragazzina (FB22records) un album di celebri brani maschili anni ’60 riarrangiati in chiave alt-rock. L’intensa attività live, proposta in varie declinazioni (da quintetto a duo) ha portato la formazione ad aprire importanti concerti di artisti italiani e internazionali tra cui Eugenio Finardi, Rokia Traoré, Erlend Oye (King of Convenience), Television.

Nel dicembre del 2016 esce Il Figlio di Giove, primo estratto dall’album previsto per l’autunno 2018 nato in collaborazione alla produzione di Kole Laca (Il Teatro degli Orrori, 2Pigeons) e Manuele Fusaroli (The Zen Circus, Nada, Andrea Mirò), lavoro che abbandona le consuetudini alternative rock dei precedenti per affidarsi all’elettronica più minimale e violenta dei nuovi produttori artistici. Nell’aprile 2017 in anteprima per Rockit esce Schianto il nuovo EP di 4 brani scritti insieme a Simona Angioni, lavoro che incuriosisce e interessa molto la stampa di settore, dove vengono messi in connessione mondi decisamente diversi, quello della melodia italiana ed il mondo dell’industrial rock.

Il singolo Megasentimento è stato presentato in anteprima su Rolling Stone.

Nel giugno 2017 è vincitrice del primo premio giuria del concorso nazionale Musica da Bere e nel 2018 e tra i finalisti di Musicultura, aprendo i concerti di importanti artisti nazionali ed internazionali (Morgan, Morcheeba, Joan As Police Woman). Il 23 novembre 2018 è uscito il suo ultimo album Prima che gli Assassini ed i primi due singoli, I Pensieri Assassini e L’Uomo d’Oro, sono stati presentati in anteprima rispettivamente da Billboard Italia e Rumore. Nell’aprile 2021 è stato pubblicato il suo ultimo lavoro Sarah Stride Remix con la partecipazione di Howie B., Davide Ferrario, Godratta, Holograph, Kornami e Coclea.