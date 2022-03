I Nix Alba tornano con il brano “Jingle”

Fuori il nuovo singolo dei Nix Alba intitolato “Jingle”: il brano è disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali

Si intitola “Jingle” il nuovo singolo dei NIX ALBA, su tutte le piattaforme digitali. Dopo l’uscita di “Pillola” feat. Midorii, a poco più di un mese i NIX ALBA inaugurano il 2022 con un brano che incornicia perfettamente sonorità synth pop, elettroniche e rock.

“Jingle è un brano interamente dedicato alla musica.” – raccontano i NIX ALBA.

“Un encomio a quelle canzoni che vivono con noi, che diventano parte integrante del repertorio delle nostre esperienze e che suonano all’unisono con le nostre vite. La musica ci trasmette emozioni, vibrazioni e sedimenta ricordi personalizzati. Particelle del suono che come pezzi di un collage, raccontano l’essere umano e le sue infinite esistenze.” – concludono.

Non a caso l’artwork di “Jingle”, realizzato dal designer Vivjan Prendi, (già noto per aver collaborato con artisti come Achille Lauro, Guè Pequeno, Boss Doms, Il Profeta, Bianca Atzei) è un vero e proprio cut-out che sperimenta l’astrattismo espressivo. Una dissacrazione in versione punk dell’opera “Escargot” di Henri Matisse che l’artista realizza quando, impossibilitato dalla malattia, è costretto ad abbandonare i pennelli. Nonostante tutto, in quest’opera Matisse conserva lo sguardo da bambino. Si tratta di un collage allegro, che trasmette un sentimento di gioia. E così i NIX ALBA rielaborano l’inno alla vita di Matisse con “Jingle”: un inno alla musica che è vita, la vita di ognuno di noi.

Ascolta “Jingle” qui: https://spoti.fi/3qIePe9

NIX ALBA è un giovane duo indie-elettronico di recente formazione. Il 13 giugno 2020 pubblicano il singolo “Freddi” e il 4 dicembre dello stesso anno pubblicano il singolo “Similar” . Il 1 maggio 2021 esce il singolo “Però mi piace”, cui segue “Ready” il 18 giugno 2021. Il 3 dicembre 2021 esce su tutti i digital store il singolo “Pillola” feat. Midorii.

Spotify / YouTube / Instagram / Facebook