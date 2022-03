Dabièl online con il nuovo singolo “Giò”

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali “Giò”, il nuovo singolo di Dabièl

Il brano è una sorta di richiesta d’aiuto nei confronti di Giò, un alter-ego che abita nell’artista ed è fonte d’ispirazione per fare musica. Dabièl insegue questa figura perché sa che in esso ci sono tante risposte e soluzioni: un viaggio nel proprio Io e nella propria coscienza. Bisogna immaginare due figure, una nera ed una bianca che tentano di dialogare tra loro: quella nera, più cupa, realista, con la malinconia e la paura di rimanere solo che lo affligge, che parla ad una figura bianca (Giò), sfuggente, ironica e capace di sorprendere in qualsiasi modo o momento, ma che alla fine sarà in grado di svelare il giusto percorso da intraprendere.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Credo che Giò sia una figura presente in ognuno di noi; lo sforzo che tutti dovremmo fare è quello di cercare a fondo nella nostra personalità con l’obiettivo di tirar fuori la parte migliore di noi che ci permette di combattere con la realtà, di affrontare le avversità, un rifugio nel quale ripararsi nei periodi bui. L’invito che rivolgo ai miei ascoltatori è di riflettere sulle proprie capacità, perché sono convinto che ogni singola esistenza su questo pianeta abbia delle speciali caratteristiche per svolgere un’attività nella vita; capire cosa si sa fare, sapersi ascoltare ed infine coltivare fino in fondo la propria attitudine. È questo ciò in cui ho sempre creduto, e la musica, davvero, mi ha dato una grande mano. Sono felice di questo singolo, spero sia di grande impatto emotivo, perché penso che abbia una bella energia e sia anche d’aiuto a ragazzi e ragazze che, magari, non credono completamente in loro stessi.”

Biografia

Daniele Somma, in arte “Dabièl”, da adolescente si affaccia subito al mondo della musica come batterista, ma con lo scorrere del tempo nutre una forte vocazione per il palcoscenico di “prima linea” come cantante.