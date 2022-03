“Separati ma non troppo” su Rai Movie: la trama

In prima serata su Rai Movie “Separati ma non troppo” con Gilles Lellouche e Louise Bourgoin: ecco la trama del film

Un sabato sera all’insegna del divertimento su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) con il film “Separati ma non troppo”, la commedia francese diretta da Dominique Farrugia e interpretata da Gilles Lellouche e Louise Bourgoin, in onda il 19 marzo alle 21.10. Il matrimonio di Yvan e Delphine, sposati da quindici anni e con due figli, è in crisi da tempo e i due decidono di separarsi.

Tuttavia, per motivi economici, l’uomo, procuratore calcistico in difficoltà, è costretto a tornare a casa. Yvan, infatti, è detentore del 20% dell’abitazione in cui vivono la ex moglie e i figli, e va ad occupare lo spazio dell’appartamento esattamente corrispondente alla sua quota di proprietà. La nuova e forzata convivenza riserverà ai due molte sorprese.