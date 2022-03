“Mescolerà” è il nuovo singolo di Filippo Ferrante

Disponibile in rotazione radiofonica “Mescolerà”, il nuovo singolo di Filippo Ferrante, già online sulle piattaforme digitali

“Mescolerà” è il racconto di come viene raggiunta la consapevolezza della fine di un amore che arriva per trasformarci ed insegnarci qualcosa. E’ come un “passare attraverso” qualcosa che ci ha segnato e che poi ci porta in un nuovo stato, migliore del precedente, come una vera e propria transizione, dove cambiamo pelle.

Spiega l’artista a proposito del brano: “ Dietro uno sfondo sentimentale, con una storia d’amore tormentata, ho voluto raccontare una necessità che forse ci accomuna: l’esigenza di non restare inchiodati ad un ruolo fisso, ad una sola visione, ad un’idea esclusiva, ad un amore unico o ad una storia. Siamo molto di più di tutto questo, siamo molteplici e viviamo di contraddizioni. L’autenticità emerge quando la nostra ombra o il nostro passato si mescola alla nostra luce o a qualche parte di noi nuova che è emersa esattamente come il giorno si mescola alla notte.”

Nel video, per la regia di Natalia Raguseo, si racconta una storia d’amore con tre momenti e dunque tre mood differenti: uno statico con una fase di stallo, di solitudine e smarrimento; uno di movimento in una fase in cui c’è serenità e spensieratezza con il rivivere i bei ricordi ed infine il mood in cui c’è una vera e propria sensazione di rinascita. A tratti sia il protagonista uomo che la protagonista donna vogliono riprendere in mano la propria vita cercando di dimenticare il passato.

La ragazza coinvolta nella storia d’amore è anche la musicista (bassista) che suona il brano sul palco. La sua storia d’amore è terminata e il momento in cui è sul palco segna ormai, una volta lasciata (forse) alle spalle la relazione, una sorta di nuova transizione nella sua vita. Sembra quasi una persona diversa, cambiata anche nel volto, più consapevole.

La canzone, dunque, non è solo una colonna sonora ma è la cornice stessa di questa storia, appunto nell’idea stessa di “mescolare” la nascita della canzone, la canzone che poi viene eseguita su un palco con la stessa storia d’amore che l’ha ispirata. Tutto si svolge nello stesso contesto.

Sul finale il cantante sembra un narratore fuori campo, canta il brano con il ragazzo protagonista che è sullo sfondo quasi impotente mentre prende consapevolezza che la storia pare sia giunta (forse) al capolinea. Il finale, tuttavia, resta un po’ sospeso per lasciare libera interpretazione al pubblico.