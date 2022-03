Alla Galleria Comunale di Poppi la mostra di Simoncini e Galligani

“Ti racconto l’immagine rivelata”: dal 19 marzo al 25 aprile 2022, i dipinti di Andrea Simoncini e le sculture di Lorenzo Galligani alla Galleria Comunale di Poppi

Saranno i due maestri toscani, Andrea Simoncini e Lorenzo Galligani, a inaugurare la stagione espositiva di quest’anno della Galleria Comunale di Arte Contemporanea/Palazzo Giorgi di Poppi con la mostra Ti racconto l’immagine rivelata. La rassegna, che rimarrà aperta, dal 19 marzo al 25 aprile, consta di circa 50 dipinti e 20 sculture.

A cura di Gabriella Gentilini, l’esposizione è incentrata sul tema del mito che abbraccia i vari aspetti della storia e della vicenda umana, dal passato fino alla contemporaneità.

I lavori sono rappresentativi della figurazione classica e dell’interpretazione espressionista, in modo da comprendere tendenze e cifre stilistiche che nella storia dell’arte seguono un preciso percorso di sviluppo.

Simoncini e Galligani hanno già esposto insieme su invito in più occasioni, presso

sedi istituzionali, riscuotendo interesse ed apprezzamento. Hanno avuto l’onore di essere presentati dalla professoressa Mina Gregori, nota storica dell’arte, già titolare della cattedra di storia dell’arte presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze e Presidente della Fondazione Roberto Longhi.

Andrea Simoncini, profondo conoscitore della storia dell’arte e della tecnica, da molti anni si dedica alla pratica pittorica con impegno e dedizione. E’ stato invitato ad esporre in sedi istituzionali in Italia e all’estero ed ha ricoperto la carica di vice presidente della Società di Belle Arti Circolo degli Artisti Casa di Dante di Firenze.

Lorenzo Galligani ha una vasta esperienza nell’arte scultorea acquisita nel corso degli anni a contatto con i maestri dell’Officina dell’Opera del Duomo di Firenze ed è insegnante di scultura in marmo presso l’Accademia ADA di Firenze.