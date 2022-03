Paky debutta con l’album “Salvatore”

Online “Salvatore”, l’album di debutto di Paky. Il progetto è stato anticipato dai singoli “Blauer” e “Mama I’m a criminal”

“Salvatore” è l’album di debutto di Paky, su tutte le principali piattaforme digitali e in versione cd fisico per Island Records/Universal Music Italia. Ad anticiparlo i singoli “Blauer” e “Mama I’m a criminal”.

Una crescita inarrestabile, quella dell’artista di Rozzano, costellata da singoli diventati veri e proprio manifesti nell’immaginario collettivo e collaborazioni con i più grandi del panorama urban nazionale – tra questi Marracash, Guè, Sfera Ebbasta – brani che hanno colpito pubblico e critica per la scrittura e per l’estetica assolutamente inedite.

Graffiante, emotiva, scura, la voce di Paky è l’icona contemporanea di un nuovo mondo.

Bio

Paky è Vincenzo Mattera, rapper classe ’99 originario di Secondigliano (Napoli) e cresciuto a Rozzano. Nel febbraio 2019 pubblica il singolo Tutti i miei fra esordendo col nome Pakartas (dal lituano “morto impiccato”), a settembre esce la hit Rozzi prodotta da Kermit che diventerà in breve tempo un inno urlato in tutta Italia e dedicato alla località nell’hinterland milanese.

Seguono le release di singoli di successo come “Boss”, “Non Scherzare” e la collaborazione con Shiva nei brani “Tuta Black” e “In Piazza”. A marzo 2020 esce “Sport + muscoli (RMX)”, rivisitazione del brano di Marracash e Luchè contenuto in Persona e a giugno prende parte a due tra i progetti discografici più attesi dell’anno: “Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia” di Tedua e in “Mr. Fini” di Guè nel brano culto “Ti Levo le collane”.

A febbraio 2021 esce “TikTok RMX”, riedizione del brano contenuto in Famoso di Sfera Ebbasta con Guè Pequeno e Marracash. A maggio collabora alla title track di “Djungle”, producer album di TY1.