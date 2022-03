Epatite C: screening universale rileva più infezioni in gravidanza

Lo screening universale per il virus dell’epatite C ha rilevato un numero elevato di infezioni in gravidanza maggiore di quanto ipotizzato

Un lavoro presentato al CROI2022 (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections) evidenzia che lo screening universale per il virus dell’epatite C ha rilevato un numero elevato di infezioni in gravidanza maggiore di quanto ipotizzato, oltre alla trasmissione ai bambini.

L’ACOG (American Collage of Obstetricians and Gynecologists) si è recentemente unito al CDC nella sua raccomandazione che tutti gli adulti statunitensi dovrebbero essere sottoposti a screening per l’HCV, comprese le donne in gravidanza. La US Preventive Services Task Force raccomanda un approccio simile.

“Fino a poco tempo, c’erano due diverse raccomandazioni per lo screening dell’epatite C che differivano non solo su chi sottoporre a screening, ma anche su come eseguire lo screening”, ha evidenziato Catherine Anne Chappell, assistente professore nel dipartimento di Ostetricia, Ginecologia e Scienze Riproduttive all’Università di Pittsburgh.

Inizialmente, l’ospedale di Chappell nella Pennsylvania occidentale ha utilizzato uno screening basato sul rischio, eseguendo test di immunoglobina G (IgG) per l’HCV in pazienti in gravidanza con determinati fattori di rischio. Nel giugno 2020, l’ospedale è passato allo screening universale dell’HCV, che prevedeva l’invio di un promemoria per lo screening se non era stato ordinato il test dell’HCV e un promemoria per il test dell’RNA dell’HCV riflesso se l’IgG era positivo.

I ricercatori hanno ipotizzato che lo screening universale dell’HCV possa aumentare il rilevamento dell’HCV tra le persone in gravidanza, il che comporterebbe un minor numero di trasmissioni di HCV perinatali non rilevate.

Chappell e colleghi hanno confrontato il rilevamento dell’HCV nei pazienti prima e dopo l’implementazione dello screening universale.

Hanno esaminato i record di 12.142 pazienti che hanno ricevuto cure prenatali con screening HCV basato sul rischio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 e quelli di 12.588 pazienti che hanno ricevuto cure prenatali con screening HCV universale dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021.

Le registrazioni da gennaio a giugno 2020 sono state escluse per tenere conto delle interruzioni dell’assistenza sanitaria dovute a Covid-19, hanno affermato i ricercatori.

Lo screening universale dell’HCV ha aumentato significativamente la percentuale della popolazione sottoposta a screening dal 23% all’81% (p<0.001). Tra coloro che sono stati valutati, il tasso di risultati positivi per HCV IgG era più alto tra quelli con screening basato sul rischio rispetto allo screening universale (5,4% vs. 2,3%; p<0.001); nella popolazione complessiva, tuttavia, lo screening universale ha rivelato una percentuale maggiore di pazienti HCV IgG-positivi rispetto allo screening basato sul rischio (1,9% vs. 1,2%; p<0.001).

Il test dell’HCV riflesso ha aumentato il rilevamento dell’HCV attivo nella popolazione ostetrica dallo 0,091% con lo screening basato sul rischio allo 0,68% con lo screening universale (p<0.001).

“Utilizzando il tasso pubblicato di trasmissione dell’epatite C perinatale (del 5,8%) e supponendo che tutti i bambini esposti siano stati testati, solo un bambino è stato identificato utilizzando lo screening basato sul rischio e cinque bambini sono stati identificati utilizzando lo screening universale”, ha affermato Chappell. “Pertanto, altri quattro bambini sono stati identificati con lo screening universale in appena 1 anno all’interno del nostro sistema sanitario.

“La gravidanza è una finestra di opportunità critica per l’impegno nella cascata di cura dell’epatite C e le persone in gravidanza devono essere incluse nella strategia di eliminazione”, ha affermato. “Lo screening universale è il primo passo, ma dobbiamo avere un trattamento per l’epatite C in gravidanza in modo da poter avere il modello di cura ideale, che è la cura integrata del test e del trattamento durante la gravidanza”.

Riferimenti

Chappell CA. Abstract 27. Presented at: Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; Feb. 12-16, 2022 (virtual meeting).