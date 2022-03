“Datti forza” è il nuovo singolo di Scream

Fuori su tutte le piattaforme streaming e in digital download “Datti forza”, il nuovo singolo di Scream per affrontare in maniera positiva gli eventi della vita e reagire

“Con questo brano racconto dei miei momenti no, delle paranoie e delle insicurezze che tutt’ora segnano la mia vita. È un brano composto appositamente per tutte quelle persone che, come me, sono emotivamente ‘instabili’ e che affrontano svariati problemi quotidiani. Datti forza… per sottolineare il fatto che non si è soli. E’ un invito a credere in se stessi e, dato che la vita è breve e una sola, non bisogna abbattersi ma combattere!”

Il brano è interamente scritto e autoprodotto da SCREAM; la base, con suoni molto astrali, si mischia con l’attitude della trap di oggi trasmettendo un grande senso di nostalgia. La parte più motivante ed emozionante di questo pezzo, è senza dubbio il refrain.

Spiega SCREAM: “La frase chiave della canzone ‘Guardo in alto il sole andare giù’ sottolinea quanto senta le mie giornate passare velocemente… ho bisogno fare tutto il possibile per inseguire e raggiungere i miei obiettivi”.

BIOGRAFIA

Alessio Lodovichi, in arte Scream, classe 2002. Ha iniziato a soli otto anni a suonare la batteria, si è esibito in diversi concorsi amatoriali e fa parte attualmente di un gruppo.

Scrive pezzi rap/trap dall’età di 15 anni e ultimamente si è dedicato anche alla produzione musicale per altri artisti.

Ha frequentato il CET di Mogol e nel 2019 ha partecipato al Tour Music Fest.

Nel 2021 ha partecipato al Concorso Canoro Discografico Nazionale MUSIT (Musica Italiana) per CANTAUTORI e INTERPRETI; il suo lavoro è stato particolarmente apprezzato dalla giuria.