Dani White torna con il brano “MD/MA”

Disponibile in rotazione radiofonica “MD/MA” , il nuovo singolo di DANI WHITE già online sulle piattaforme di streaming digitale

“MD/MA” è un brano che vuole raccontare la dipendenza da una storia d’amore paragonata alla dipendenza provocata dalle sostanze stupefacenti. Il legame tra le due è proprio nel mezzo, i momenti positivi e quelli negativi che si hanno in una relazione sono simili agli up e i down che si hanno quando si assumono droghe. Il testo vuole colpire l’ascoltatore dritto allo stomaco attraverso strofe curate maniacalmente da descrizione di immagini ben visibili e ritornelli esplosivi e liberatori. La produzione è curata da The Ross che cuce perfettamente il vestito all’artista in questione e cura ogni minimo dettaglio.

Racconta l’artista a proposito del brano: “La canzone è nata da un aneddoto su Instagram. Un giorno mi sono svegliato con i DM intasati dove le mie fan mi scrivevano che io e la mia musica siamo come droga, e hanno aperto alcune fan page. In quel momento ho avuto il mio primo input. Il secondo aneddoto risale a molti anni fa dove ad una festa delle persone che non conoscevo fecero uno scherzo poco gradevole a tutti i presenti, mettendo dell’MDMA nelle bevande. Questo evento mi ha dato modo di spiegare sia nel testo che nel video il vero effetto della sostanza stupefacente paragonandolo alla dipendenza del vero amore, up e down e loop dalla quale non vorresti mai uscire.”

Biografia

Manuel Danieli in arte "Dani White" è cresciuto nella periferia di Milano. Circa 15 anni fa comincia il suo percorso artistico approcciandosi a sonorità tipiche del genere rap HipHop . Grazie alla collaborazione con un amico inizia a pubblicare i primi singoli su YouTube delineando il proprio stile canoro. Intraprende una breve esperienza a "Sanremo Band (ed. 2015)" con la sua band, e viene accettato come concorrente a "The Voice Of Italy (ed. 2016)", strada che non ha poi percorso. Alcuni dissapori con il produttore lo portano ad abbandonare le case discografiche e avviare una produzione indipendente avvalendosi ancora oggi della collaborazione di The Ross. Partecipa poi a "Sanremo Giovani (ed. 2019)" arrivando tra i 100 finalisti . Nella sua attività di cantante nella zona di Milano e Como ha, inoltre, avuto l'opportunità di aprire concerti di artisti molto noti nella scena Rap italiana (tra cui Fedez, Danti, Vacca, Tedua e molti altri), e maturare il suo sound che adesso è contraddistinto da un mix tra Punk HipHop e Urban. Artista molto attivo sui social network, sul suo canale YouTube pubblica in ottobre 2021 una cover di The Kid Laroi feat. Justin Bieber "Stay" che raggiunge le 156.000 visualizzazioni. Inizia il 2022 con il singolo "Chimera" e prosegue con l'uscita di