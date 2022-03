Concerti: il tour dei Sanlevigo al via al Comala di Torino

Avrà inizio il 18 marzo dal Comala di Torino il tour dei Sanlevigo per la presentazione di “Un giorno all’alba”, il disco d’esordio

Avrà inizio il 18 marzo dal Comala di Torino il tour dei Sanlevigo per la presentazione di “Un giorno all’alba”, il disco d’esordio, uscito alla fine del 2021 e distribuito da Artist First: dieci date, attraverso il Piemonte, l’Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto e l’Abruzzo, per ascoltare in full band le tredici tracce che compongono l’album. Sul palco, Matteo Lambertucci, Emanuele Campanella, Lorenzo Imperi e Mattia Leoni.

Calendario dei concerti 18 marzo – Torino – Comala 19 marzo – Taneto (RE) – Circolo Arci Fuori Orario 20 marzo – Savignano sul Rubicone (FC) – Sidro club 1 aprile – Vercelli – Il Circolino 2 aprile – Genova – Crazy Bull 21 aprile – Treviso – Dump 22 aprile – Cartigliano (VI) – Rive Jazz Club 23 aprile – Cremona – Circolo Arci Arcipelago 6 maggio – L’Aquila – Irish Cafè 20 maggio – Milano – Rock’n’Roll (opening) Guarda il video di “Un’insurrezione”: https://youtu.be/qKEeky7VQw0 “Un giorno all’alba”, il disco d’esordio dei Sanlevigo, è un concept-album dedicato alla fine di un amore, alla rabbia, allo sconforto e all’inevitabile rinascita. A unire le canzoni, al di là della radicata attitudine pop-rock e un’attenzione quasi maniacale ai suoni, la teoria delle cinque fasi del lutto di Kubler Ross, considerata la fondatrice della psicotanatologia, secondo cui gli stati emozionali che ogni essere umano attraversa nella perdita sono la negazione, la rabbia, il patteggiamento, la depressione e l’accettazione. Ascolta il disco su Spotify: https://spoti.fi/3G9pbZA La narrazione, quasi si trattasse di un sogno, procede al contrario: a partire dai ricordi, ricostruisce i pensieri, le esperienze e il percorso d’accettazione del protagonista, alternando sensazioni, momenti di lucida consapevolezza e brevi interventi della persona amata, rappresentata dalla voce di Alessia Amendola. Assecondando una climax discendente, si passa dalle canzoni più aggressive, dove l’altro viene pensato come l’unico responsabile della situazione, per passare ai toni più morbidi della rassegnazione, quando la colpa viene attribuita prima al destino, poi al tempo e infine alla casualità degli eventi. Ogni brano offre molteplici chiavi di lettura, collegate sia alla vicenda narrata che alle opere letterarie o drammaturgiche che l’hanno ispirata, dal Don Giovanni di Mozart al Cantico dei cantici dell’Antico Testamento, dai sonetti di Shakespeare alle poesie di Walt Whitman. I SANLEVIGO PARLANO DI “UN GIORNO ALL’ALBA” ​​Un lavoro durato quasi quattro anni in cui abbiamo unito molte delle nostre esperienze personali per arrivare a trovare una storia in grado di rappresentare ognuno di noi, delineando la figura del protagonista come fosse l’archetipo di quei ragazzi nati nella seconda metà degli anni ’90. La gioia, la delusione, la rabbia, la felicità e il dolore si mescolano e si confondono di continuo nel corso dell’album proprio perché volevamo restituire in maniera veritiera la complessità dell’animo umano e la potenza, in senso positivo e negativo, di un sentimento come l’amore. Ispirandoci ai grandi concept del passato come “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” dei Beatles ma anche ad alcuni episodi più recenti come “The Suburbs” degli Arcade Fire, abbiamo provato a scrivere una storia costituita da 13 piccoli capitoli uniti fra loro. TRACKLIST

1 Il fondo dei ricordi 2 Le mie ombre 3 Mille fiori 4 In nessun luogo, ovunque 5 Un pugnale nel cuore

6 Nei panni sporchi di Venere

7 Perdersi

8 Destini diversi 9 Un’insurrezione 10 Shen nella tempesta 11 La nostra orbita 12 Fobos & Deimos 13 Origami (ballata dei giorni persi)