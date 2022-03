“Camponogara” è il nuovo singolo dei Rumatera

I Rumatera online con un nuovo singolo che anticipa l’album in arrivo nel 2022: una ballad introspettiva che parla di vita, di crescita e d’amore, quello vero

Esce “Camponogara” dei Rumatera, su etichetta La Grande V. Il titolo è il nome di un comune italiano in provincia di Venezia, una città tranquilla che fa da sfondo a una ballad introspettiva, un quadro composto da immagini prese dalla vita vissuta in un paese di provincia. Dal 2007 i Rumatera cantano storie ambientate nella regione in cui sono nati e cresciuti, che descrivono con sguardo spesso ironico, altre volte più poetico, la vita, i vizi, le virtù, le tradizioni e le contraddizioni del Veneto.

“Camponogara” è il nuovo singolo che anticipa un album in arrivo nel 2022.

BIO

I Rumatera rappresentano un’eccezione più unica che rara nel panorama musicale italiano. I ragazzi, tutti provenienti dalla provincia di Venezia, sono stati in grado di unire le tradizioni della propria terra e l’uso del dialetto alla lezione punkrock della scuola californiana degli anni ’90. Scriverlo oggi, dopo dieci anni di tour, concerti e dischi è senza dubbio meno speciale, ma nel 2007, quando nasce ufficialmente la band, rappresentano un’eccezione più unica che rara nel panorama musicale italiano. I Rumatera sono da sempre la voce dei Tosi de Campagna e rappresentano la rivincita di quel mondo fatto di tradizioni di provincia e di ruspante genuinità contro il messaggio omologante dei talent e della città.

Ad oggi dopo quasi dieci anni di vita, con più di 500 concerti alle spalle (tra cui Sziget Festival), sei dischi ed una serie televisiva da protagonisti girata a Los Angeles (The Italian Dream), i Rumatera non si fermano e si apprestano a dare alle stampe un nuovo album che uscirà nel 2022.

I Rumatera sono: Bullo, Gosso, Sciukka, Rocky Giò

Discografia

Rumatera (2008) // My Crew (2009) // 71 Gradi (2010) // La Grande V (2011) // Xente Molesta (2012) Awanti coi ammicci (2014) // Ricchissimi (2017) // Ciao Bella (2018)