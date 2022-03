Ultima puntata di “Doc – Nelle tue mani”: la trama

In prima serata su Rai 1 si conclude la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”: la trama degli episodi di oggi con Luca Argentero, Matilde Gioli e Alice Arcuri

Ultimo appuntamento con la seconda stagione della fiction “Doc – Nelle tue mani”, giovedì 17 marzo alle 21.25 su Rai 1 con Luca Argentero, Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon , Alice Arcuri e Sara Lazzaro.

Nel primo episodio, dal titolo Stigma, quando ormai è a un passo dal riavere il primariato, Doc è costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso. Ma quando un batterio molto aggressivo si diffonde in reparto, tutti i medici devono cambiare le loro priorità.

Nel secondo, intitolato Mutazioni, chiusi in reparto in una quarantena forzata, i medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multiresistente che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover decidere se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze della sua scelta. Nel frattempo, Agnese e Cecilia sono a un bivio: collaborare per aiutare Andrea o lasciare che le loro divisioni prevalgano.