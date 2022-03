Previsioni meteo 17 marzo 2022: maltempo in vista

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 17 marzo 2022: anticiclone in ritirata nelle prossime ore. Nel fine settimana nuova irruzione fredda con nevicate a quote basse

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia nelle prossime ore a causa del cedimento dell’alta pressione sotto la spinta di correnti fredde. Nella giornata di oggi avremo ancora tempo in prevalenza stabile, ad eccezione di isolati piovaschi su Piemonte, Sardegna, e in serata anche sulla Sicilia. Bel tempo sul resto dell’Italia con clima gradevole nelle ore centrali. Attenzione però perché nel weekend lo scenario cambierà drasticamente.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS da domani avremo un nuovo graduale ingresso di aria fredda dai Balcani, con clima più freddo. Nel corso del weekend il tempo risulterà instabile al Centro-Sud, mentre avremo il sole invece al Nord. La prossima settimana, inoltre, vedrà note instabili soltanto al Sud, mentre le altre regioni saranno protette dall’alta pressione.

Intanto per oggi, giovedì 17 marzo 2022, al Nord Italia al mattino nuvolosità a tratti compatta, con isolate piogge solo sul Piemonte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni del nord-est e sull’Emilia Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso ma con assenza prevalente di precipitazioni.

Al Centro cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio non sono previste variazioni del tempo meteorologico. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, ma con cieli irregolarmente coperti.

In Toscana condizioni di tempo generalmente stabile nella giornata con nuvolosità irregolare sia al mattino sia poi nel pomeriggio sull’intera regione; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con molte nubi sia sulle coste che sulle zone interne.

Al Sud e sulle Isole cieli coperti al mattino su Sicilia e Sardegna; su quest’ultima sarà possibile qualche piovasco, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora piogge sulla Sardegna, altrove avremo nuvolosità irregolare in transito. In serata peggiora sulla Sicilia con precipitazioni a partire dai settori meridionali, asciutto altrove con nubi sparse.

In Calabria nubi sparse in mattinata su tutto il territorio con tempo stabile; la nuvolosità tenderà ad aumentare nel pomeriggio senza dare luogo a fenomeni. In serata il tempo si manterrà asciutto, mentre nella notte si attendono piogge sparse sui settori meridionali.

Temperature minime in generale aumento, massime stabili o in calo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.