Al Teatro Ivelise arriva “Brain, cosa ti dice la testa”

Lo spettacolo “Brain, cosa ti dice la testa” della compagnia Nuovo Melograno in scena dal 18 al 20 marzo 2022 al Teatro Ivelise

“Brain, cosa ti dice la testa”, debutta sul palco del Teatro Ivelise Venerdì 18, con repliche a seguire Sabato 19 Marzo ore 21.00 e Domenica 20 Marzo in doppia replica, alle ore 17.00 e ore 21.00. Il testo è scritto da Cristian Strambolini, che dirige lo spettacolo insieme a Daniele Vocino, entrambi nel cast. L’opera teatrale è un viaggio nelle emozioni, nei sentimenti e nei ricordi. Un viaggio dove ogni spettatore ci si può riconosce. Lo spettacolo attraversa momenti comici e drammatici con ironia e dinamicità.

SINOSSI

Come si comporta la nostra mente quando abbiamo bisogno di prendere una decisione? Come affronta un lutto, una situazione di rabbia o l’amore la nostra coscienza razionale? E cosa può succedere se in quelle stesse situazioni o in momenti analoghi scegliessimo di seguire la nostra parte creativa? Questo spettacolo ci accompagna in un piccolo viaggio nella più intima esperienza umana, dove i due protagonisti, la parte razionale e la parte creativa del cervello di un ragazzo di trentacinque anni, confrontandosi, scontrandosi e, alle volte, collaborando sono alla continua ricerca di un’umanità il più possibile completa per affrontare le sfide che la vita propone ogni giorno.

