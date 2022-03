A Villa Nigra, sul Lago d’Orta, un corso per curatori

La settima edizione di “CURARE. Valorizzare il territorio attraverso l’arte e la progettazione culturale” si terrà sabato 19 e domenica 20 marzo a Villa Nigra

Ritorna sul Lago d’Orta, all’interno degli spazi della storica Villa Nigra di Miasino (NO), il corso di alta formazione Curare, sabato 19 e domenica 20 marzo.

La due giorni è organizzata da Asilo Bianco nell’ambito della sua Academy ed è dedicata ad approfondimenti e confronti con curatori indipendenti, responsabili di istituzioni culturali, professionisti e progettisti della creatività. Il corso è aperto a tutti: curatori, operatori culturali, studenti, professionisti e appassionati.

La settima edizione – Valorizzare il territorio attraverso l’arte e la progettazione culturale è dedicata a progetti, idee e percorsi che promuovono spazi e luoghi grazie al medium artistico e alla cultura. La riscoperta dei territori italiani e la loro valorizzazione passano sempre più spesso per le aree interne, dalla provincia e dalle periferie. Quello che conta è lo sguardo, la cura, la capacità di saper raccontare territori così diversi e spesso conflittuali. Il corso andrà a indagare e narrare storie da tutta Italia, analizzando esempi concreti attraverso punti di forza e buone pratiche per gestire anche situazioni di fragilità e criticità.

Tra i relatori: Nicoletta Mongini, responsabile cultura Monte Verità (Ascona), Marco Tagliafierro, critico d’arte e curatore indipendente in dialogo con Martin Romeo, artista e docente presso IED e NABA, direttore del ToolKit Festival (Venezia), Paolo Balzardi, Project Officer AdG Interreg Italia Svizzera, Velasco Vitali, artista e responsabile di ArchiViVitali in dialogo con Antonio Rusconi, sindaco di Bellano (LC), Camilla Mineo, ideatrice e direttore artistico di Parma 360 Festival, Casa Museo Jorn (Albissola Marina), Riccardo Colombo, presidente di Associazione Pigmenti che organizza lo Street Alps Graffiti Art Festival, Isole APS (Torino), Artoteca Di-Se (Domodossola).

Tutte le informazioni: asilobianco.it

Per iscriversi: [email protected] | 333 6880048

Costo: 60 Euro (comprensivi della tessera associativa 2022)

Obbligo di super green pass e mascherina ffp2

Orangerie di Villa Nigra, Piazza Beltrami 5, Miasino (NO)

Curare è possibile grazie a Regione Piemonte e al progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio”, tre anni all’insegna del disegno e dell’arte a cura di Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum La Caverna di Naters e Associazione Asilo Bianco.

PROGRAMMA

Curare. Corso per curatori e operatori culturali

Valorizzare il territorio attraverso l’arte e la progettazione culturale

Sabato 19 marzo

10.00 – Accoglienza e registrazione partecipanti

10.15 – Saluti del Sindaco di Miasino

10.30 – Nicoletta Mongini – Monte Verità, Ascona (CH), Il sole di Monte Verità

11.15 – Paolo Balzardi – Project Officer AdG Interreg Italia Svizzera

11.45 – Artoteca Di-Se, Un nuovo modo di fruire l’arte, a cura di Associazione Musei d’Ossola

12.30 – Pausa pranzo

14.00 – Casa Museo Asger Jorn, Avanguardie nel ponente ligure

14.45 – Coffee Break

15.00 – Visita a Villa Nigra e al borgo di Miasino, a cura di Cosetta Dal Cin, storica dell’arte e guida turistica

16.00 – Chiusura lavori

Domenica 20 marzo

10.30 – Velasco Vitali – Archivi Vitali, Antonio Rusconi – Sindaco di Bellano, Il territorio che fa sistema culturale

11.30 – Marco Tagliafierro – curatore e critico d’arte indipendente, Martin Romeo – artista, docente, direttore Toolkit Festival

12.30 – Pausa pranzo

14.00 – Camilla Mineo – Parma 360 Festival

14.45 – Riccardo Colombo – Associazione Pigmenti, Street Alps Graffiti Art Festival

15.30 – isole APS, LUNADORA, Nuova avventura di partecipazione sul Lungo Dora Napoli a Torino

16.15 – Chiusura lavori

Asilo Bianco è una piattaforma di lavoro nata nel 2005 sul Lago d’Orta, in Piemonte. Da anni lavora per rigenerare luoghi dimenticati e per far germogliare la cultura di un territorio attraverso i semi dell’arte contemporanea. Asilo Bianco promuove una programmazione di corsi e workshop online e in presenza (Asilo Bianco Academy) ed eventi culturali interdisciplinari. Quello dell’associazione è un impegno che guarda all’arte, all’architettura, al design, al cinema, alla letteratura, alla fotografia, al sociale, all’ambiente – asilobianco.it