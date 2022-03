24 ORE Cultura lancia la nuova collana “Interior Design Cubes” con i primi due volumi: “Dream Houses” di Chiara Savino e “Natural Houses” di Alessandra Coppa

24 ORE Cultura lancia “Interior Design Cubes”, la nuova collana che, attraverso una selezione di oggetti iconici e abitazioni dai caratteri forti provenienti da tutto il mondo, si propone come un’esaustiva ricognizione sui diversi stili dell’interior design per guidare il lettore tra le categorie, i linguaggi e le tendenze dell’abitare contemporaneo.

Dal 17 marzo escono in libreria i primi due volumi “Dream Houses” di Chiara Savino e “Natural Houses” di Alessandra Coppa, entrambi caratterizzati da un originale formato cubico e monocromatico:

“Dream Houses” – Testi di Chiara Savino

Onirica e mai banale, la dream house organizza gli spazi come una scenografia teatrale. Antropomorfismo, forme organiche ispirate al corpo umano e al mondo animale, deformazione, accostamenti inconsueti sono i punti chiave di questo stile che porta il sogno nella dimensione quotidiana. Attraverso l’uso di specchi che rimandano al tema del doppio, di oggetti insoliti e stranianti, di arazzi, tappezzerie, rivestimenti e trompe-l’oeil, lo spazio tradizionale viene scardinato, perde le sue coordinate e si trasforma in non-luogo, talvolta in un labirinto che allude alla complessità della mente umana. Il volume si pone come un’accurata ricerca di elementi di design a tema – dallo specchio Calvet di Antoni Gaudí al celebre divano Bocca di Gufram progettato da Studio 65 – e di abitazioni tipicamente surrealiste – dall’Italia all’Europa fino al Messico – tra cui la Casa Fornasetti di Milano e Casa Nautilus di Javier Senosiain, una stravagante dimora situata a nord-ovest di Città del Messico.

“Natural Houses” – Testi di Alessandra Coppa

La casa green nature si pone in armonia con il contesto ambientale, inserendosi nel delicato ecosistema che la accoglie in modo rispettoso e non invasivo, pensandosi come un unico organismo in cui tutti gli elementi sfruttano le reciproche sinergie al fine di minimizzare l’impatto ambientale, rispondendo alle esigenze di chi vi abita. I caratteri ecocompatibili si concretizzano nella scelta di materiali naturali, nel controllo dell’irraggiamento solare, nel particolare dosaggio della luce naturale negli spazi interni e nell’impiego virtuoso della luce artificiale, nell’attenta gestione della risorsa idrica e dei combustibili, nell’utilizzo di energie rinnovabili, nelle ridotte emissioni di CO2. Dalla Poltrona 41 Paimio di Alvar Aalto al Pratone di Giorgio Cerretti e Riccardo Rosso per Gufram, passando poi a innovativi progetti abitativi situati in tutto mondo, dalla Norvegia al Giappone, all’interno del volume l’autrice mette in luce il rapporto, da sempre stretto e proficuo, tra natura e design.

Il terzo volume della collana, dedicato alle Brutalist Houses e curato da Maria Vittoria Capitanucci, sarà in libreria ad aprile.