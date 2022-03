Su Rai 1 il film “18 Regali”: ecco la trama

Stasera in prima tv su Rai 1 il film “18 Regali” di Francesco Amato. Bel cast: Vittoria Puccini, Edoardo Leo, Benedetta Porcaroli, Marco Messeri

Una prima tv da non perdere, quella su Rai 1 mercoledì 16 marzo alle 21.25 con il film di Francesco Amato “18 Regali”, interpretato da Vittoria Puccini, Edoardo Leo, Benedetta Porcaroli e Marco Messeri.

2001: Elisa e Alessio aspettano una bambina che si chiamerà Anna, ma la futura madre scopre di avere un tumore che non le permetterà di sopravvivere alla nascita della figlia.

Sconvolta, sale in auto e guida sotto una fitta pioggia. In quel preciso istante accade un salto nel tempo, nel 2019: Anna litiga con il padre nel giorno del suo 18esimo compleanno e scappa da casa, ma viene investita da Elisa che la soccorre e l’accoglie in casa sua. Anna capisce di vivere in un altro tempo e che Elisa è sua madre, ma non glielo svela: la ragazza condividerà con i genitori quel loro difficile momento di vita, precedente alla sua nascita…