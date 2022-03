“Ricchi di fantasia” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie “Ricchi di fantasia”, con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli. La trama del secondo film di Francesco Miccichè

“Ricchi di fantasia” è la commedia, opera seconda di Francesco Miccichè, con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli in onda mercoledì 16 marzo alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre). Il film racconta la storia di Sergio, geometra, ora carpentiere, e di Sabrina ex cantante che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono amanti ma, per problemi economici, non possono andare a vivere insieme lasciandosi alle spalle le famiglie. Tutto sembra poter cambiare quando un collega di Sergio decide di vendicarsi degli scherzi di cui è spesso vittima facendogli credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Allora Sergio, credendosi ricco, prende coraggio e convince Sabrina a fuggire con lui.

A seguire “MovieMag”, il magazine di informazione cinematografica di Rai Movie condotto da Alberto Farina.