Eco di Giulio Fagiolini ha anche un video

Disponibile su Youtube il video per Eco, il nuovo singolo del pianista e compositore Giulio Fagiolini, in distribuzione Believe Digital

Dopo l’anteprima su Rockon, è disponibile anche su Youtube il video per Eco, il nuovo singolo del pianista e compositore Giulio Fagiolini, in distribuzione Believe Digital. Note cristalline, profonde e riverberate, risuonano in questa nuova composizione che l’autore descrive così: I ricordi di un amore ormai perduto tornano a galla dopo molto tempo e non resta altro che l’eco delle ultime parole. Un brano immersivo che trasporta come acqua che scorre, fluida e limpida.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY: https://spoti.fi/3sAmVFm

BIO:

Giulio Fagiolini è un pianista, compositore, e musicista italiano nato a Pontedera (Pisa) il 3 agosto 1990. La passione per la musica inizia prestissimo, all’età di sei anni comincia a suonare il pianoforte e presto si appassiona a diversi generi musicali come il pop e l’elettronica.

La sua carriera inizia nel 2011, quando, grazie al maestro Carlo Bosco, esordisce di colpo a Lecce sul palco dell’Italia Wave Love Festival insieme alla cantante tunisina Rahma Hafsi e la band Indovena. Nello stesso anno inizia a scrivere i suoi primi pezzi e fonda i Liv Charcot insieme a Lorenzo Cominelli, Tommaso Simonie Giovanni Lombardi. Nel 2014 La band pubblica il suo album d’esordio “La fuga”, prodotto da Ivan Antonio Rossi. La band girà per le città con un tour promozionale di 20 date e firma il suo primo contratto editoriale con i brani “Dove andrai (le rondini non tornano)” e “Non mi basterà” in alta rotazione su Virgin Radio.

Nel frattempo Giulio inizia a scrivere le sue prime composizioni pianistiche, affascinato dal minimalismo e dall’elettronica nord europea, ed è così che nel 2017 firma il suo primo contratto discografico pubblicando l’album “Dietro a un vetro” con l’etichetta giapponese Home Normal. Il suo primo album solista viene distribuito in Giappone, Regno Unito, Francia, Germania, ed altri stati europei, ottenendo un significativo successo di critica e di pubblico e rientrando tra i migliori dieci nuovi album pubblicati nel 2017 secondo numerose riviste. Nel frattempo, Giulio continua a lavorare come musicista in Italia, iniziando una collaborazione con l’autore Davide Lonzi, in arte Dalo, collezionando insieme concerti per tutta Italia con l’album “Ibrido”, prodotto da Pietro Palettied uscito nel 2018 per La Clinica Dischi. Nello stesso anno inizia a scrivere per il teatro, componendo ed eseguendo dal vivo alcune musiche dello spettacolo originale “Storie del Decamerone” dello sceneggiatore cinematografico Michele Santeramo.

Dal 2018 al 2020 il musicista inizia a collaborare live e in studio con vari artisti e produttori del panorama musicale italiano, oltre che esibirsi in piano solo per Piano City Milano, Piano City Napoli e Piano Lab Martina Franca, fino all’arrivo della pandemia. A metà 2020 Giulio si ritrova in totale isolamento ed è lì che incrementa la scrittura al piano. Tornato a vivere in Toscana, produce a casa propria un nuovo EP dal titolo “Diamond” attraverso il quale firma un contratto discografico con Believe Music Distribution. L’EP esce agli inizi del 2021 e si esibisce privatamente in piano solo ed in band accompagnato da Filippo Cosci (Erio), e Lorenzo Saini.

Nel 2021 si dedica quasi completamente alla scrittura e alla composizione, realizzando, in collaborazione con il produttore siciliano Renato D’Amico, un secondo EP, in uscita nel prossimo Marzo 2022 per Believe Music Distribution. E’ proprio nell’estate 2021 che l’attività live vera e propria riparte da Lecce, la città dalla quale aveva cominciato, nel Castello Volante del Sei Festival, insieme ad Emma Nolde. Nel frattempo il compositore continua a collaborare live ed in studio con artisti italiani tra i quali Emma Nolde (Woodworm), Fogg, Il mio amico Rey,Renee (Ferramenta Dischi), Toru (Pulp Dischi).

A fine 2021 Giulio Fagiolini si esibisce live, accompagnato da Alberto Baroni (Fogg), Giampiero Silvi e Lorenzo Saini, in occasione della mostra itinerante “Andy Warhol. Icons!”.