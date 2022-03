“Ultima fermata” è il nuovo programma di Maria De Filippi

Dal 23 marzo in prima serata su Canale 5 arriva “Ultima Fermata”: ecco i primi dettagli sul nuovo programma di Maria De Filippi

Dal 23 marzo in prima serata su Canale 5 debutta Ultima Fermata: il nuovo show firmato da Maria De Filippi e prodotto dalla sua ‘Fascino’. Stando ai rumors lo show sostituirà Temptation Island, sembra che il docu-reality dei sentimenti non sia stato incluso nel palinsesto di Mediaset. Ma il colpo di scena è sempre dietro l’angolo, quindi attendiamo la conferma ufficiale.

Atteso sul piccolo schermo dal 2017, il programma – che vede Raffaella Mennoia tra gli autori come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – sarà condotto da Simona Ventura e non più da Stefano De Martino, come si era detto all’inizio. Come Temptation Island, anche Ultima Fermata è docu-reality, al centro del racconto ci sono le coppie – di conviventi o di sposi – arrivati al ‘capolinea’. Lo show indaga sugli elementi che possono causare la rottura di una relazione e, alla fine di questo viaggio, le coppie devono decidere se continuare il loro percorso di vita insieme o prendere strade separate.